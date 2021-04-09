İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun kayınvalidesi, eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi Hava Kaya’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ongun, paylaşımında “11 Nisan Pazar günü, Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla merhume son yolculuğuna uğurlanacaktır. İBB ailesi olarak, merhumeye Allah'tan rahmet; Kaya ve İmamoğlu ailelerine de başsağlığı ve sabır dileriz” dedi.
— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 9, 2021
KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na taziyede bulundu.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, annesi Hava Kaya'nın vefatı nedeniyle Dilek İmamoğlu’nu telefonla aradığı belirtildi.
Hava Kaya’ya Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve eşi Ekrem İmamoğlu’na başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.
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