İBB Başkanı İmamoğlu'nun kamu zararına neden olduğu iddiasıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildi

AA

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, 17 Mayıs 2021 tarihli bazı basın yayın organlarında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dezenfektan soruşturması" içerikli haber ve yorumların yer aldığı hatırlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 12 Mayıs 2020 ve 7 Haziran 2020 tarihli yazıları ve bu yazılar ekindeki bir kişiye ait 20 ve 24 Mart 2020, 26 Nisan 2020, 27 Mayıs 2020 ve 1 Haziran 2020 tarihli elektronik postalar ile 1 Haziran 2020 tarihli şikayet dilekçesi üzerine harekete geçildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından iki ayrı ihale ile ilgili 6 Ocak 2020 tarihinde muhtelif kültürel etkinlikler, organizasyonlar, tanıtım, duyuru çalışmaları ve baskılı işler hizmet alım ihalesi, 19 Mart 2020 tarihli dezenfektan alım ihalesinde usulsüzlükler yapılarak kamu zararına sebep olunduğu iddiaları ile ilgili olarak İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24 Ocak 2021 tarihli araştırma/ön inceleme onayı gereğince 9 Şubat 2021 tarihinde mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir.

Bahse konu şikayetin somut bir ihaleye ait olması ve kamu zararına sebep olunduğuna dair iddialar içermesi sebebiyle müfettiş tarafından bilirkişi görevlendirmesi yapılmış olup, benzer tüm iddialarda olduğu gibi, bahse konu iddialarla ilgili olarak da 4483 sayılı Kanun gereğince rutin süreç devam etmektedir."