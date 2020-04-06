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Resmi Twitter adresinden acı haberi duyuran İmamoğlu, "Ne yazık ki, ikinci personelimizi de salgına kurban verdik. Bugün hayatını kaybeden Ağaç AŞ çalışanımız Süleyman İleri’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailesine başsağlığı dilerim. Covid19 testi pozitif çıkan personel sayımız 161’e çıkmıştır, tedavileri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.



İBB'DE İKİNCİ KORONAVİRÜS ÖLÜMÜ

İBB'de ilk koronavirüs kaynaklı ölüm haberini 2 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun duyurmuştu. Ongun, yeni tip koronavirüs sebebiyle bir İBB çalışanının hayatını kaybettiğini sosyal medyadan şu sözlerle açıklamıştı:

İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz.

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