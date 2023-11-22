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        Haberler Sağlık İbn-i Sina'nın bin yıllık şifa kaynağı! Alzheimer riskini azaltıyor, kalp sağlığını destekliyor!

        İbn-i Sina'nın bin yıllık şifa kaynağı! Alzheimer riskini azaltıyor, kalp sağlığını destekliyor!

        İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı ''Küçük Tıp Kanunu'' adlı kitabında bahsettiği ve birçok faydası olduğu bilinen şalgam hastalıklara çare oluyor. İşte şalgamın vücuda verdiği faydalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 14:47 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:47
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        Şalgam, turpgiller familyasına ait, kökü yenen bir sebzedir. Kökü, beyaz, sarı veya kırmızı renkte olabilir. Şalgam, Orta Asya kökenli bir sebzedir ve yüzyıllardır mutfaklarda ve tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır.

        Şalgamın faydaları saymakla bitmez. Şalgam, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir besindir.

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        ŞALGAMIN FAYDALARI NEDİR?

        Şalgamın faydaları şunlardır:

        • Antioksidan içeriği yüksektir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Şalgam, C vitamini, A vitamini ve polifenoller gibi güçlü antioksidanlar içerir.
        • Sindirim sistemini destekler. Şalgam, lif içeriği yüksektir. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için gereklidir. Şalgam, bağırsak hareketlerini düzenlemeye, kabızlığı önlemeye ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.
        • Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Şalgam, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Hücre hasarı, kansere yol açabilecek bir faktördür. Şalgam, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı araştırmalar bulunmaktadır.
        • Kalp sağlığını destekler. Şalgam, lif ve potasyum içeriği yüksektir. Lif, kan şekerini ve kolesterolü kontrol etmeye yardımcı olur. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Şalgam, kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.
        • Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Şalgam, C vitamini açısından zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için gereklidir. Şalgam, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir.
        • Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Şalgam, B vitamini açısından zengindir. B vitaminleri, Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olabilecek nörotransmitterlerin üretiminde rol oynar. Şalgam, Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı araştırmalar bulunmaktadır.
        • Cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Şalgam, C vitamini açısından zengindir. C vitamini, kolajen üretiminde rol oynar. Kolajen, cildin sağlıklı ve genç görünmesi için gereklidir. Şalgam, cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
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        ŞALGAM ZARARI VAR MI?

        Şalgam, fazla tüketildiğinde hazımsızlık veya şişkinlik gibi sindirim problemleri yaratabilir. Böbrek ve tiroid sorunları olan kişiler için zararlı olabilir. Ayrıca şalgam suyu yüksek oranda tuz içerdiği için hamilelikte tüketmek sakıncalı olabilir.

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        ŞALGAM NASIL TÜKETİLİR?

        Şalgam çiğ olarak tüketmek için:

        • Şalgamları yıkayın ve kabuklarını soyun.
        • İnce ince doğrayın veya rendeleyin.
        • Salatalarda, yemeklerde veya çorbalarda kullanabilirsiniz.

        Şalgam haşlanmış olarak tüketmek için:

        • Şalgamları yıkayın ve kabuklarını soyun.
        • Bir tencereye su koyun ve kaynatın.
        • Şalgamları tencereye ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın.
        • Soğuduktan sonra servis yapın.

        Şalgam fırınlanmış olarak tüketmek için:

        • Şalgamları yıkayın ve kabuklarını soyun.
        • İnce ince doğrayın.
        • Bir fırın tepsisine alın ve üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyin.
        • 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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