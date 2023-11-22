İbn-i Sina'nın bin yıllık şifa kaynağı! Alzheimer riskini azaltıyor, kalp sağlığını destekliyor!
İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı ''Küçük Tıp Kanunu'' adlı kitabında bahsettiği ve birçok faydası olduğu bilinen şalgam hastalıklara çare oluyor. İşte şalgamın vücuda verdiği faydalar...
Şalgam, turpgiller familyasına ait, kökü yenen bir sebzedir. Kökü, beyaz, sarı veya kırmızı renkte olabilir. Şalgam, Orta Asya kökenli bir sebzedir ve yüzyıllardır mutfaklarda ve tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır.
Şalgamın faydaları saymakla bitmez. Şalgam, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir besindir.
ŞALGAMIN FAYDALARI NEDİR?
Şalgamın faydaları şunlardır:
ŞALGAM ZARARI VAR MI?
Şalgam, fazla tüketildiğinde hazımsızlık veya şişkinlik gibi sindirim problemleri yaratabilir. Böbrek ve tiroid sorunları olan kişiler için zararlı olabilir. Ayrıca şalgam suyu yüksek oranda tuz içerdiği için hamilelikte tüketmek sakıncalı olabilir.