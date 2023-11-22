İbn-i Sina'nın bin yıllık şifa kaynağı! Alzheimer riskini azaltıyor, kalp sağlığını destekliyor!

Şalgam, turpgiller familyasına ait, kökü yenen bir sebzedir. Kökü, beyaz, sarı veya kırmızı renkte olabilir. Şalgam, Orta Asya kökenli bir sebzedir ve yüzyıllardır mutfaklarda ve tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır.

3 Şurada Paylaş!









ŞALGAM ZARARI VAR MI?

Şalgam, fazla tüketildiğinde hazımsızlık veya şişkinlik gibi sindirim problemleri yaratabilir. Böbrek ve tiroid sorunları olan kişiler için zararlı olabilir. Ayrıca şalgam suyu yüksek oranda tuz içerdiği için hamilelikte tüketmek sakıncalı olabilir.