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İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılıyor mu?

Her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile seyircilerin karşısına çıkan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakteri bıçaklanıyor. Peki İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılıyor mu?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterini İbrahim Çelikkol canlandırıyor. Mehdi'nin hapishanede bıçaklanması üzerine diziseverler "İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılıyor mu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep ile Mehdi'nin arasının açılması, Zeynep'in başkasından hoşlanmaya başlaması ve son olarak Mehdi'nin bıçaklanması üzerine
"İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılıyor mu?" sorusu gündeme geldi. Ancak bu konuda herhangi bir açıklama ya da haber henüz bilgi yok.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de İzmit, Kocaeli doğdu. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 - 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan' ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

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