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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'ten 'îmam nikâhı' açıklaması - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses'ten 'imam nikâhı' açıklaması

        İbrahim Tatlıses, asistanı Tuğçe Korkmaz ile dini nikâh kıydığı iddiasına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:04
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        Tatlıses'ten 'imam nikâhı' açıklaması
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        İbrahim Tatlıses, Özbekistan dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

        Asistanı Tuğçe Korkmaz ile dini nikâh kıydığı iddia edilen İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

        İddiaları yalanlayan ünlü şarkıcı; "Bu hanımefendi benim elim ayağım… İşinde gücünde. Bana bebekler gibi bakıyor. Allah, ondan razı olsun" dedi.

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        Havalimanında Tuğçe Korkmaz da objektiflere yansıdı.

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