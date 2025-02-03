İbrahim Tatlıses'ten 'imam nikâhı' açıklaması
İbrahim Tatlıses, asistanı Tuğçe Korkmaz ile dini nikâh kıydığı iddiasına yanıt verdi
Giriş: 03.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:04
İbrahim Tatlıses, Özbekistan dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.
Asistanı Tuğçe Korkmaz ile dini nikâh kıydığı iddia edilen İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
İddiaları yalanlayan ünlü şarkıcı; "Bu hanımefendi benim elim ayağım… İşinde gücünde. Bana bebekler gibi bakıyor. Allah, ondan razı olsun" dedi.
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Havalimanında Tuğçe Korkmaz da objektiflere yansıdı.
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