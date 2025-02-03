İbrahim Tatlıses, Özbekistan dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Asistanı Tuğçe Korkmaz ile dini nikâh kıydığı iddia edilen İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İddiaları yalanlayan ünlü şarkıcı; "Bu hanımefendi benim elim ayağım… İşinde gücünde. Bana bebekler gibi bakıyor. Allah, ondan razı olsun" dedi.