UMUT’TA UMUT VAR

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İbrahim Yıldız: "Beşiktaş'ta kriz var"

Habertürk Spor yazarı İbrahim Yıldız, Gazişehir Gaziantep'in Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı

İbrahim Yıldız

 

4 maç 4 puan. Şampiyonluk iddiası olan bir takım için kaybedilen 8 puan var ortada. Üstelik deplasmanda maç kazanamıyor. Çok rahat gol yiyor…

İşte Beşiktaş’ın fotoğrafı böyle…

Süper Lig’in yeni takımı Gazişehir 17 yeni futbolcu ile sıfırdan bir takım kurdu. Neredeyse her ülkeden futbolcu var. Uyum sorunu, takım olma bilincinin yerleşmesi gerçekten zor. Buna karşın Beşiktaş’a karşı istedikleri sonucu aldılar. Daha fazlasını da yapabilirlerdi…

Beşiktaş, yeni bir teknik direktörle yola çıktı. Forvetini yeniledi. Golcü Burak sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemedi. Elneny, Diaby, N’Koudou, Ruiz gibi isimler takıma katıldı…

Yeni bir oyun sistemi deneniyor. Şenol Güneş dönemden daha farklı bir anlayış yerleştirilmeye çalışılıyor. Ne var ki, pas oyunu bir türlü gerçekleşemedi. Rakibi baskı altına alacak, organize atakların olmadığı bir maç izledik…

İLK YARI FARK OLURDU

Aslında maçın dönüm noktası, Vida’nın yaptığı penaltı ve gördüğü kırmızı karttı. 10 kişi kalan Siyah-Beyazlılar oyun olarak disiplinden uzaklaştılar. Panik tam olarak takıma yansıdığı gibi kenardaki teknik ekibi de bu girdabın içine aldı. 1-0’lık yenilgi sonrası topla çok oynamalarına karşın fazlaca pozisyon vermeleri, rakibin ataklarına karşı direnç gösterilememesi Beşiktaş gibi bir takıma yakışmadı. İlk yarı Gazişehir skoru 4-5’e taşıyabilirdi. Direkten dönen iki top, Karius’un önlediği iki gol pozisyonu Siyah-Beyazlıların oyun üstünlüğünü rakibe kaptırdığının en belirgin örnekleriydi. İlk 45 dakika tek bir pozisyon yakaladılar. O da, Caner’in uzaktan attığı şuttu…

Bir başka dikkat çeken not ise atılan iki golün de taç atışlarından gelmesiydi…

Bir penaltı, 3 kırmızı kart, 5 golün atıldığı maç izleyenler adına keyifliydi aslında. Mücadele, tempo ve heyecan açısında bir maçta olması gereken her şey vardı bakıldığında…

Taraftar 10 (sonra 9) kişi kaldık ancak bu kadar diyebilir. Ancak unutulmasın ki Beşiktaş düzeyinde bir takım eksik de olsa, sahaya daha dirençli bir oyun koymalıydı. Burası sorgulanmalı. 4 haftaya girerken fiziksel yetersizlik çok net ortada…

İkinci yarı oyunun şekli değişti. Beşiktaş 3-0’dan sonra rakibin de 10 kişi kalmasıyla daha etkiliydi. Buradaki en temel nokta Gazişehir’in 3-0’ın üstüne yatma düşüncesi vardı. Beşiktaş ise 80. dakikadan sonra uzatılan 9 dakikalık bölüm de dahil “maçı alabiliriz” duygusunu yaşadı…

AVCI ÇOK GEÇ KALDI

Şimdi kaybedilen bir maç var ortada. Geriye dönüş olabilir miydi? Elbette mümkündü. Maçı kazanan Gazişehir takımının oyun anlayışı iyi çalışılmamıştı öncelikle. Forvette hızlı 3 adamla sonuç almak isteyen bu takımın planını bozmak için Beşiktaş teknik heyeti ne yaptı diye sormak gerekir…

Bir başka hata, hatta en önemlisi teknik direktör Abdullah Avcı’dan kaynaklandı. Vida’nın kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla birlikte, oyun içerisinde bir değişiklik söz konusuydu. Yeni transfer Mısırlı oyuncu Elneny’i stopere alındı. Olabilir. Ancak maçın henüz başında eksik kaldıktan sonra, aksayan orta sahada ki sorun 60 dakika seyredildi. Takımın kurtarıcısı olan, her maç sergilediği performansla beğeni kazanan Atiba neden çok önce, ilk yarı oyuna alınmadı?...

Abdullah Avcı değişiklik konusunda geç kaldı. Burası kesin. Bunun savunulacak tarafı yok. Teknik direktör hatası olarak Avcı’nın karnesine yazıldı.

Yapılan değişiklikler sonrası, Beşiktaş’ın oyunda daha etkin olduğu üst üste iki de gol attığını unutmayalım…

Yeni transferler için yorum yapmak gerekirse, N’Koudou müthiş bir oyuncu. Teknik, hızlı, çalım atan tutulması güç biri olduğunu gösterdi. İlerleyen haftalarda çok daha kendinden söz ettirecektir. Diaby için bir şey söylemek erken…

UMUT’TA UMUT VAR

Genç Umut attığı golle dikkat çekti. Güven’e verilen şans bu oyuncuya tanındığında daha etkili olabilir. Tam bir santrafor özelliklerine sahip. Burak formasına kavuşana dek Umut, umut olabilir Siyah-Beyazlılara…

Maçın özeti; Beşiktaş Gazişehir takımını iyi analiz edememiş. 10 kişi de kalsalar, yapacakları oyuncu hamleleri ile maçı çevirecek potansiyele sahiptiler. Öncelikle Abdullah Avcı kenar yönetimi ile zayıf kaldı. Sonra saha içinde lider oyuncu olmayışı eksiklikti. Bu kadar çok pozisyon vermenin nedeni de ayrıca irdelenmeli. Böyle giderse, önce teknik adamın tartışılacağı unutulmamalı...

 

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