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İbrahim Yıldız: Fenerbahçe inadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, mücadeleyi değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Fenerbahçe inadı

Şampiyonluk yarışı tüm hız ve heyecanı ile sürüyor. Fenerbahçe rakiplerinin kazandığı haftada geride kalmayarak bu yarışın içinde olduğunu gösterdi. Kasımpaşa'yı farklı yenen sarı-lacivertliler karşılaşmanın ilk yarısında belki de sezonun en iyi futbolunu oynadılar. Sürekli eleştirilen Fenerbahçe oyun olarak bir kimliğe bürünmüştü. Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra öncelikle kadro istikrarını sağladı. Ardından oyun anlayışında değişikliğe gitti. Rakibe önde baskı kurup üstünlüğü ele geçirdi. Top kayıplarını en aza indirmek için ayağa iyi pas yapan orta alan oyuncularına öncelik verdi.

Kasımpaşa maçında bu pas oyunu en verimli şekilde ortaya çıktı. Pozisyon bulmakta zorlanıyor diye eleştirilen Fenerbahçe gitmiş, yerine başka bir takım gelmişti. İlk yarı atılan 3 gol dışında kaçırılan net 3-4 pozisyon vardı. Burada Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul'un da hakkını teslim edelim. Yediği gollerden daha fazlasını kurtardı.

Sarı-lacivertli takımda dikkat çeken bir başka gelişme ise kaybedilen topların kısa sürede kazanılması için yapılan mücadeleydi.

Oyunun ikinci yarısı farklı geçti. Kasımpaşa daha fazla öne çıktı. Penaltı golüyle birlikte maça ortak olma fırsatı yakaladılar. Mücadele oyuna heyecan ve kalite kattı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can, Pelkas, Sosa, Valencia ve Atilla öne çıkan isimlerdi.

Kaleci Harun yaptığı hatanın ezikliğini maç boyunca üzerinden atamadı. Fenerbahçe iyi oyunu son dakikaya kadar sürdürmeyi başarırsa gerçek kimliğine kavuşmuş olacak. Son anlardaki çile çekmelerin artık bitmesi gerekiyor.

Kasımpaşa adına önemli bir maçtı. Puana ihtiyacı olan Kasımpaşa işi zora soktu. Zor maçları var. İyi oyunu galibiyetle bitirmeyi hedeflemek zorundalar. Bu potansiyele sahipler.

Kasımpaşa'nın sayılmayan golünde VAR ofsayt çizgisini 3-4 dakikada çekebildi. İlginç bir durum. Kasımpaşalıların "Golümüzü yediler" tepkisinin doğruluk payı yüksek.

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