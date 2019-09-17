Sezona iyi başlayan Fenerbahçe, lig lideri karşısında inanılması güç hatalar yaparak farklı yenildi…

Öncelikle ilk 40 dakika topa hakim olan ve daha çok pas oyunu yapan bir Fenerbahçe vardı. Atılan gol iyi bir organizasyon sonucu geldi. İlk yarı atılan gol dışında Fenerbahçe’nin pozisyonu yoktu. İşte maçın en can alıcı notu “pozisyon bulamamak” oldu…

Alanyaspor beraberliği sağladıktan sonra ikinci yarı başka bir oyun izledik… Önce kaleci Altay, sonra Jailson ve Ozan topu rakiplerine ikram edince 3 golün yenilmesine engel olamadılar…

3-1 yenik duruma düşen Sarı-Lacivertliler oyunu çevirecek direnci ve mücadeleyi sergileyemediler. Bunu analiz etmek gerekirse, Fenerbahçe’nin en büyük sorunu mevkileri dışında oynayan futbolcular. Sağ bek, sol bek, stoper olmayan futbolcularla yola devam etmenin ne denli zor olduğu ortada. Belki zorunluluk, Fenerbahçe takımını bu dizilişe zorladı…

Ancak saha içerisindeki sorunu görmek ve çözmek kenar yönetimine düşüyor. Teknik adam aklı burada öne çıkıyor. Ersun Yanal, yaptığı değişikliklerde hatalıydı. Tıpkı savunmanın yaptığı hatalarda olduğu gibi bir başka hatayı da Yanal hoca yaptı.

Yedek kulübesine baktığımızda Sadık, Serdar Aziz ve Rami gibi stoper özelliği olan oyuncular vardı. Milli Takım da başarılı olan Ozan sahanın en kötülerinden biriydi. Fiziksel açıdan düşüklük gösterdi. Yine Deniz sahada hiç yoktu. Vedat da etkisiz hatta yalnız kaldı. Ersun Hoca, Dirar’ı sağ bekte oynatabilirdi. Yeni transfer Gustavo sola çekilebilirdi. Orta alan daha farklı oyunculardan oluşabilirdi. Mevlüt, Vedat’ın yanına monte edilmeliydi. İki uzun stoper arasında kaybolan Vedat’a destek sağlanmalıydı…

ERSUN YANAL’IN OYUNCU DİZİLİŞİ YANLIŞTI

Takım iyi giderken, fark edilmeyen sorunlar bu tür zor maçlarda ortaya çıkıyor. Kenar yönetimi yapacağı 3 değişiklikle saha dizilişini yeniden şekillendirmeyi başaramadı. Maçı çevirecek hamleler ne yazık ki yapılamadı.

Futbolcular ne kadar çaresiz kaldılarsa sahada Ersun Yanal da aynı çaresizliği yaşadı. Fenerbahçe gibi bir takımın teknik direktörü daha hızlı ve çözüm üreten bir akla sahip olmalı. Dileriz, kaybedilen bu maçtan alınacak çok ders olur…

Galipken sergilenen oyun planı, geriye düştükten sonra yine aynı şekilde ısrarla sürdürüldü. Daha hızlı, rakibi zorlayan başka alternatif yöntemler uygulanmalıydı. Daha çok orta, kenar topları, şut ne yazık ki yoktu. Oyuna başlarken, kendi ceza sahasında oyun kurmayı hedefleyen Sarı-Lacivertiler son dakikalar da hala aynı taktiği denediler. Bu bölge de baskıyı yediklerinde hata yaptıklarını göre, göre bu ısrarı anlamak çok zor…

Genç kaleci Altay’ın en kötü maçlarından biriydi diyebiliriz Alanyaspor karşılaşması . Yediği golden önce de iki topu elinden kaçırması vardı. Topa çıkışlarında zamanlama hataları dikkat çekti…

Ersun Yanal, Zanka’ya verdiği şansı yedek bekleyen stoperlerine tanımalı. Ayrıca, genç oyuncu Ferdi sert savunmalar arasında kayboluyor. Yetenekli bir oyuncu olduğu gerçek ancak, bu tür geriye düşülen maçları çevirecek bir futbolcu olmadığı ortada…

ALANYASPOR DERSİNE İYİ ÇALIŞMIŞ



Fenerbahçe’nin kendi sahasında oyun kuracağını ve uzun toplarla Vedat’a pozisyon yaratılacağını biliyorlardı. Bu alana iyi kilit vurdular. Merkezi kapattılar. Kazandıkları topları iyi kullandılar. Savunmada dikkatliydiler. Hata yapmadılar. Bunun sonucun da pozisyon vermediler. Lig lideri olmanın tesadüf olmadığını gösterdiler. İyi bir taktik takımı olmuşlar. Hızlı ve oyuncuları ve gol becerisi yüksek santrforları var. Bu sezon sürpriz bir takım olacakları ortada. 4 maç 4 galibiyet azımsanacak bir durum değil…

Maçın özeti: Bireysel hatalarla kaybedilen bir maç izledik. Basit oynamak yerine işi zorlaştılar. Altay’la oyun kurmak gibi yanlışı sürdürdüler. Hızlı ve çabuk oynayamadılar. Vedat yalnız kaldı. Saha içinde diziliş yanlıştı. Aynı oyunculardan farklı bir dizilişle maç çevrilebilirdi. Oyuncu hatalarına, teknik kadro hatası ve çözümsüzlüğü eklenince farklı yenilgi ortaya çıktı. Ersun Yanal, eleştirileri dikkate almalı. Bundan sonra daha sert mücadeleler olacak. Bu kadar kırılgan bir savunma ile şampiyonluk planları hayal kırıklığı yaratır…