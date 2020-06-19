"Kaybedilen bir şey yok!"

Fenerbahçe başkanlığına rekor denilecek bir oyla seçilen Ali Koç, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Öncelikle sporda kavga yerine barışın hakim olmasını dile getirdi. Daha da önemlisi genç oyunculara yatırım yapmanın Türk futbolunun kurtuluşu olacağını söyledi. Bu konuda ciddi adımlar attı.

Yıllardır üvey evlat muamelesi gören altyapı için projeler geliştirdi.

Diğer takımlar gibi borç batağında olan kulübün mali durumunu düzeltme adına yaptığı kampanyalar bir yana, mensubu bulunduğu grubun olanaklarını Fenerbahçe için kullandı.

Forma reklamları bunun en somut örneği. Ne var ki futbolda işler istenildiği gibi gitmedi. Bu konu ayrıca tartışılmalı.

Ancak şurası bir gerçek ki, borç sarmalından kurtulmak için acılı bir süreç yaşanacaktı. Yoksa gelecek daha da karanlık olacak.

Sarı-lacivertli renklere gönül veren milyonlar olayın farkında. Bu nedenle hala Ali Koç'un etrafında kenetlenmişler, sabırla inançlarını sürdürüyorlar.

İşin bir başka dikkat çeken ayrıntısı ise federasyonla olan ilişki. Dikkat ederseniz göreve geldiğinden bu yana haksızlıklara karşı dik duran birkaç başkandan birisi Ali Koç.

Yayın bedelleri konusundan VAR uygulamasına, hakem atamalarından bankalarla yapılan anlaşmaya dek birçok konuda federasyona uyarılarda bulundu. Hatta yanlış yapılan işleri de eleştirdi.

Korkmadan, çekinmeden doğru bildiğini söyledi. Şeffaf olmanın, konuşmanın, düşüncelerin açıklanmasının futbolumuzun yararına olacağının bilinciyle bir tutum izledi.

Bu konuda taviz vermedi, vermez de. Aldığı eğitim ve yetiştiği kültürün gereğini yapıyor açıkçası. Ancak Futbol Federasyonu ile çekişme yaşandığı da bir gerçek.

Yıllarca birlikte görev yaptığı Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in tutumunu yadırgadı. Özdemir'in Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etmesi ipleri iyice gerdi.

Nihat Özdemir, TFF başkanlığına seçildiğinde istifa etse daha doğru olurdu bence. 18 yıl görev yaptığı bir kulüpten bu şekilde ayrılması şık olmadı.



Bir başka dikkat çeken ayrıntı ise PFDK'nın Ali Koç'a verdiği ceza: Sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası...

Özdemir'in istifasının ardından verilen ceza ister istemez kafaları karıştırdı. Konuyla ilgili görüştüğümüz İstanbul kulüplerinden bir yönetici, olayın demokratik olmadığını ve adalet duygusunu zedelediğini söyledi. Hatta yöneticilerin bırakın federasyonu eleştirmeyi, konuşmaktan bile korktuklarını ifade etti.

Zor günler yaşadığımız şu günlerde futbol ailesinin birlikte olmaya ihtiyacı var. Her biri ayrı bir değer olan başkanları yok sayamayız. Üstelik bu ülkede Ali Koç'lar kolay yetişmiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ KAÇIRDIK

UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alarak Portekiz'e verdi. Daha önce ülkemizde yapılacağı duyurulan organizasyon resmen kaçırıldı.

UEFA, 2021 finalinin seyircili olarak İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Şampiyona İstanbul'da oynansa 4 milyar kişi izleyecekti.

Ülkemiz adına müthiş bir reklam olacağını söylemeye gerek yok. Turizmciler bu karara çok üzüldüler elbette.



İşin asıl üzücü yanı, koronavir salgını konusunda büyük takdir gören Türkiye'nin algısının altüst oluşudur.

Büyük bir fırsatı kaçırdık. Üzüntü verici bu kararı sevinçle karşılayan Futbol Federasyonu'nu anlamak zor.

UEFA Başkanı Ceferin, futbol deyimiyle son dakika golünü kalemize attı. Futbol Federasyonu yetkilileri Portekiz Başbakanı'nın şu cümlesini okuduklarında ne demek istediğimizi ve basiretsizliklerini anlayacaklardır; "UEFA'nın tüm dünyaya verdiği en büyük mesaj Portekiz'in güvenli bir yer olduğudur."

BEIN SPORTS PARA VERMEK İSTEMİYOR!

Maçları yayınlayan Katarlı şirket yine kulüpleri üzecek.

Sezon başında daha önce yapılan anlaşmayı bozarak kulüplere az ücret ödemişlerdi. Bilindiği gibi günlerce süren tartışma yayıncı kuruluşun istediği şekilde sonuçlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle üç ay ara verilen maçların başlamasıyla birlikte yine para konusu gündeme geldi.

Federasyonla yapılan toplantıda yeniden indirim isteyen Katarlı şirketin yetkilileri, enflasyon, koronavirüs salgını ve döviz kurlarındaki artışı öne sürerek kalan 8 maç için yeni bir ödeme planı sunacaklarını ilettiler.

Bugün konu biraz daha netleşecek. Önümüzdeki hafta içinde ödeme yapmaları bekleniyor.

Bildiğimiz kadarıyla, Kulüpler Birliği konuyla ilgili federasyonla bir görüşme yapacak. Fakat görünen bir gerçek var, beIN Sports'un dediği olacak. Daha öncekiler gibi!..