Beşiktaşlı futbolcular Şenol Güneş’e günün anlamına uygun iyi bir hediye verdiler. Karşılaşma öncesi hocalarını çiçeklerle kutlamışlardı. Ancak sahada alınan farklı galibiyet hediyelerin en güzeliydi şüphesiz… Yenilenmiş bir takım sahadaydı. Oğuzhan, Love, Larin yedek kulübesine çekilmişti. Tolgay, Adriano, Pepe, Babel, Roco kadroda yoktu. Dorukhan, Güven ve Fatih gibi 3 isim dün oynanan karşılaşmanın en gözde oyuncuları oldular. Genç yaşlarına rağmen, tecrübeli ağabeylerinin yanında hiç zorlanmadılar. Maça damga vuran performans ortaya koydular…

Şenol Güneş’i bu tercihinden ötürü kutlamak gerekir… Kapris yapan, sakatlığını öne süren ya da para konusunu gündeme getiren futbolculara anlayacakları dilden bir ders verdi Şenol hoca… Üç genç oyuncu maç süresince verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiler. Hatta, Şenol Güneş’e “Biz hazırız, yeter ki sen bizi oynat…” mesajı verdiler…

BEŞİKTAŞ ÇOK ÜSTÜNDÜ

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar topa sahip olma ve iyi kullanma adına başarılı bir gece geçirdiler. Öncelikle çok koştular. Heyecanlı, coşkulu bir oyun sergilediler. Yardımlaşma üst düzeydeydi. Oyunun hiçbir bölümünde kopmadılar. Hatlar arasındaki derinlik daha kısaydı. Güven, Dorukhan ve Mustafa Pektemek’in bitmek bilmeyen enerjisi, bireysel presi Ankaragücü’nün oyun kurmasını engelledi. Sürekli pas hatası yapmalarına neden oldu…



Kayseri’de gecenin yıldızı olarak ortaya çıkan Ljajic ilk kez forvet arkasında oynadı. Genç oyuncuların çok koşması bu oyuncuya geniş bir alan sağladı. Ayağına hakimiyet ve oyun aklı bir çıta üstte olan Ljajic şutları ve pasları ile takımın lideri konumundaydı. 3 şut denedi ve golünü attı. Atılan gollerin tamamında rolü vardı…

Duran topları çok iyi kullanan Ljajic, kazanılan farklı galibiyetle birlikte bir başka kazanç oldu. Şenol Güneş, bu oyuncuyu aynı pozisyonda oynatacaktır. Ankaragücü karşısında gösterdiği performans çok başarılıydı…

Takım olarak iyi bir oyun sergileyen Beşiktaş’ta Dorukhan ve Mustafa Pektemek, tıpkı Ljajic gibi arkadaşlarına göre daha öne çıkan isim oldular. Özellikle Dorukhan’ın hakkını teslim etmek gerekiyor…

Quaresma beklenilen oyunu gösteremedi. Tutuktu. Belki de takımın oyun anlayışına uyum gösteremedi. Çok koşan oyunculara ayak uyduramadı. Silik kaldı…

Oyuna sonradan girip dördüncü golü atan Oğuzhan, bir süredir eleştiri oklarının hedefindeydi. Attığı gol kendine olan güveni kazanması açısından büyük önem taşıyor…

Ankaragücü’nü farklı yenen Beşiktaş, Galatasaray karşılaşması öncesi özgüven ve moral olarak hazır…

VAR NE İÇİN VAR?

Video Yardımcı Hakem (VAR) çoğu kez ciddi anlamda işe yarıyor. Fakat tartışmaları bitmiyor. Bu maçta da iki gol VAR kararıyla iptal oldu. Beşiktaş’ın Vida ile attığı gol ofsayt gerekçiyle iptal edildi. Ancak Ankaragücü’nün attığı gol öncesi birkaç pozisyon geçtikten sonra faul nedeniyle VAR’ın devreye girmesi ve golün iptal edilmesi ne kadar doğru. VAR’ın amacı gol, penaltı ve kartlarda hakemlere yardımcı olmak diye belirlenmişti. Faul kararı VAR’ın yetki alanında değil diye biliyoruz. Yine Ankaragücü’nün verilmeyen penaltısı var. Pinto’nun düşürüldüğü pozisyon neden VAR tarafından değerlendirilmedi? VAR’da bir sorun olduğu gerçek. İlerleyen haftalar daha çok tartışılacaktır. Yanlıştan dönülmezse…

TARAFTARIN TEPKİSİ YAKIŞIKSIZDI

Son anda Kayseri’de oynanması kararlaştırılan maç her iki takım tarafından eleştirildi. Nedeni tam olarak açıklanmalıydı Federasyon tarafından. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, otobüs yolculuğu ve sahada antrenman yapamamaktan yakındı doğal olarak…Buna rağmen stadı dolduran Ankaragücü taraftarlarının heyecanı dikkat çekti. Eleştirilecek tek nokta bu seyirci grubunun neden bu kadar sinirli oluşuydu. Sahaya atılan maddelerin ne anlamı vardı? Oyunun durması, tartışmalar, futbolcuların psikolojik olarak oyundan düşmesinin kime ne yararı olabilir? Gerginlik, futbolcuları etkiledi. Çok pas hatası yaptılar. Telaşlı oynadılar. Dengeleri bozuldu. Disiplinden koptular. Taraftarın bu tür taşkınlıkları öncelikle kendi takımlarına zarar veriyor. Federasyon'un vereceği cezalar da düşünüldüğünde artık bu tür eylemler hiç yakışmıyor. Üstelik Ankaragücü taraftarı belli bir kültüre gelmiş ve fark yaratmışken…

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