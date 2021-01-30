İbrahim Yıldız: Kasımpaşa daha özverili olmalı

Geçen hafta Sivasspor’u yenen Kasımpaşa, alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor’a yenildi.

Kendi sahasında oynama avantajını kullanamayan Kasımpaşa’nın isteksiz oyunu dikkat çekti. Çok ilginç bir karşılaşma izledik.

Teknik direktör değişikliği yapan Kayserispor takım olarak büyük bir mücadele örneği gösterdi. Karşılaşmanın tamamında rakibine göre daha mücadeleci ve kazanma arzusu içerisindeydiler.

Kasımpaşalı oyuncuları anlamak mümkün değil. Süper Lig’de zamanında ödeme yapan bir kulüp olan Kasımpaşa, ligde bu anlamda örnek olarak gösteriliyor. Borcu olmayan, futbolcularına ve kulüp çalışanlarına ay başında düzenli ödeme yapan bir kurum. Pandemi döneminde tüm kulüplerin yaşadığı sıkıntıyı futbolcularına ve çalışanlarına hissettirmeyen, sorunsuz bir mali yapısıyla gıpta edilecek bir yapıya sahip.

Böyle bir kulüpte oynamak her futbolcuya hatta her teknik adama kısmet olmaz.

İşin bu tarafı bir yana.

Ancak futbol takımına baktığımızda bir vurdumduymazlık söz konusu. Motivasyon neredeyse sıfır. Mücadele istenilen düzeyde değil. Kazanma adına ortaya koyulan oyun yok gibi. Son vuruşlardaki beceriksizlik, ikili mücadele yetersizliği ve yardımlaşma vasatın altında.

Teknik direktör Fuat Çapa, çok rahat kazanılacak Kayserispor maçını neden kaybettiklerini analiz edecektir elbette. Fiziksel düşüş ve bıkkınlığın sorumlusu elbette dikkatleri teknik ekibin üzerine çekiyor.

Öncelikle orta sahanın yetersizliği, rakibi karşılama, top kazanma ve hızlı oyun istenilen düzeyde değil.

Maçın hemen başında Yusuf’un dışarıya attığı top sonrası, Kayserispor’un baskısına teslim oldular. İlk yarı rakip takım fırsatları değerlendirse skor 3-0 olurdu.

Kasımpaşa’nın bu dakikalar da öne çıkan ismi kaleci Ertuğrul oldu. 13, 22 ve 45. Dakikalarda gole izin vermeyen kaleci Ertuğrul iyi bir performans gösterdi. 22. dakikada Maglica’nın ayağından çeldiği top kelimenin tam anlamıyla harikaydı. Penaltı yapmadan, topu kazanması ustacaydı.

İkinci yarı oyun dengelendi. Hatta Kasımpaşa iki fırsat yakaladı. Hodzic karşı karşıya topu kaleci Doğan’a nişanladı. Ardından Varga’nın net gollük pozisyon da yine topu kullanamayışını izledik.

Maç bitti denilirken, 94. dakikada yaşanan karambol de Kayserispor topu ağlara gönderdi. Alınan 3 puan konuk takım adına büyük sonuçtu.

Maçın dikkat çeken ayrıntısı ise kaleci Ertuğrul’un kurtardıkları ile Kasımpaşalı oyuncuların kaçırdıkları vardı.

Kasımpaşa bu anlayışla ciddi sıkıntı yaşayabilir. Maça konsantre olmadan, kazanmayı orta bilinç olarak içselleştirmeden başarının gelmeyeceğin bilmeleri gerekiyor. Gol kaçırabilirsiniz, ancak oyunu kaybetmek, vazgeçmek, teslim olmak hiç yakışmadı.

Başta teknik kadro olmak üzere futbolcular isteksizliklerini, boş vermeyi bir kenara bırakmak zorundalar. Lig her geçen gün daha zorlu maçlara sahne oluyor.

Kasımpaşa’nın önünde çok zor bir 3 haftası var. Rize, Hatay ve Galatasaray maçları. Daha diri, mücadeleci ve takım oyunu olmadan maç kazanamayacaklarını anlamak zorundalar.

Her istedikleri karşılanan bir takımın, daha özverili olmasını beklemek taraftarın da yönetiminde en doğal hakkı…