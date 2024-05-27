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        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre yarın, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ankara Valiliği, yarın kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji tarafından 20 kent için "sarı" alarm verildi. İşte o kentlerimiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:14
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        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, Muğla, Burdur ve Isparta çevreleriyle, Denizli'nin doğusunda ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        BAŞKENT'TE ŞİDDETLİ SAĞANAK VAR

        AA'da yer alan habere göre yarın ayrıca sabah saatlerinden 20.00'ye kadar İç Anadolu'da beklenen yağışların; Ankara, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; 28.05.2024 Salı günü Ankara il genelinde beklenen gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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        SEL VE SU TAŞKININA DİKKAT

        Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

        20 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji tarafından yarın için "sarı" alarm verilen 20 il şöyle: Ankara, Antalya, Konya, Muğla, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Çorum, Tokat ve Amasya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Samsun çevresinde sağanağın yerel kuvvetli ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

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