Maç yayınları çıkmaza girdi…

Bir süredir Kulüpler Birliği yöneticileri, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'la arka arkaya görüşmeler yapıyordu…

Dün bir kez daha bir araya geldiler…

Masadan kalkan Kulüpler Birliği yetkilileri oldu…

İmzalanan sözleşmeden bir adım geri adım atmak istemediler…

Yayıncı kuruluşun yeni taleplerini kabul etmek mümkün değildi. Herkes, hesabını varılan anlaşmaya göre yapmıştı. Yabancı oyuncuların Euro ile transfer edilmesi zaten ayrı bir yük getiriyordu…

Yayıncı kuruluş ise imzalanan anlaşmada indirim istiyor. Hatta bu konuda ısrar ederek, kulüpleri yeni teklife zorluyordu.

Nedeni; başka bir kuruluşun şu aşama da maç yayını konusunda istekli olmayışıydı…

Elindeki bu kozu kullanarak, gerekli indirimde direten beIN SPORTS ödemesi gereken parayı da vermeyerek işi lehine çevirmek için taktik geliştirmeyi sürdürüyor…

Hatta, son koz olarak "Gerekirse teminatı yakarız” diye şartların kabul edilmesini istiyor…

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 18 kulüp adına toplantıları yaptıklarını ve sözleşme gereğinin yerine getirilmesi için çaba gösterdiklerini açıkladı.

Yayıncı kuruluş ile kulüplerin yaptığı bu toplantı son buluşmaydı. Masadan kalkan Kulüpler Birliği yöneticileri artık Türkiye Futbol Federasyonu’nun işi çözmesi gerektiğini söylediler. Bundan böyle yayıncı kuruluşun muhatabı TFF olacak…

Başkan Nihat Özdemir, maç yayını sorununu çözmek için yoğun bir trafik yaşayacak. Bir yanda indirim isteyen, hatta sezon öncesi yapması gereken ödemeleri yapmayan bir taraf öte yanda para bekleyen kulüpler…

Sözleşme şartlarına göre her sezon öncesi kulüplere ödeme söz konusu. Ancak 15 günlük süre aşılmasına rağmen bu paralar hesaba yatmadı.

Tüm hesaplarını yayıncı kuruluştan gelecek paralara göre yapan kulüplerin eli kolu bağlı ne yazık ki…

Federasyon ve kulüp yöneticileri ile yaptığımız görüşmelerden aldığımız izlenim ciddi bir krizin yaşandığı yönünde…

Kulüp yöneticilerinin bazıları alternatif bir çözüm için girişimde bulunacaklarını söylediler...

Daha önce de dile getirdiğimiz gibi TRT ya da D-Smart’ın yayın için zorlanacağı bekleniyor.

beIN SPORTS'un teminatı yakıp “Ben bu işte yokum” demesi karşısında, yeni bir yayıncı aramak yerine Kulüpler Birliği Vakfı bir şirket kurup maçları yayınlamayı hedefliyor. Çok zor gibi gözükse de, krizi fırsata çevirme olarak bu yöntem tartışılıyor…

Kulüplerin yayıncı kuruluşa hatta TFF’ye karşı kullanacağı en önemli koz ise, sözleşmenin gerekleri yerine getirilmezse “Maçlara çıkmayız” direnci olacak…