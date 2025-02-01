'Hücre-7' operasyonunda 61 kişi tutuklandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen 'Hücre-7' operasyonlarında organize dolandırıcı suç örgütü çökertildi. Elebaşının da içerisinde bulunduğu 88 şüpheli yakalandı, 61'i tutuklandı" dedi.
Giriş: 01.02.2025 - 08:41 Güncelleme: 01.02.2025 - 08:43
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