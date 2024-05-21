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        Haberler Gündem 3. Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son dakika açıklaması! Motorla çocuğa vurup kaçmıştı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Çocuğa vurup kaçmıştı!

        İstanbul'da, bir motosikletlinin yaya geçidinden annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçmasının ardından başlatılan çalışma sonuca ulaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 120 kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu, plakasız motoru kullanan 21 yaşındaki şüpheli F.S.'nin, yüz görüntüsünden belirlenip yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 10:24 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:24
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Çocuğa vurup kaçmıştı!
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        İstanbul Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda, yeşil ışığın yanmasıyla annesi Hayriye Aydoğdu'nun yanından ayrılıp yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 6 yaşındaki Emir Asaf'a hızla giden motosikletli çarptı.

        MOTOSİKLETLİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        AA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle çocuk yere savruldu, motosikletli durmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK ÇOCUK FECİ BİÇİMDE YARALANDI

        Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emir Asaf'ın omzunda kırık oluştuğu ve çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Çocuğun akrabası Fatih Demir, yolun karşısına geçmeye çalışırken kazayı görüp yardıma koştuğunu söyledi.

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        "KIRMIZI IŞIKTA SÜRATLE GELDİ"

        Emir'in, annesiyle alışveriş merkezine giderken yayalar için yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmeye çalıştığını belirten Demir, şunları kaydetti: "Kırmızı ışık yanmasına rağmen süratli bir şekilde gelen motosiklet sürücüsü, Emir Asaf'a çarpıp kaçtı.

        "ÇARPAN KİŞİNİN BULUNMASINI İSTİYORUZ"

        Motorcunun bulunmasını istiyoruz. Çarpıp kaçması bizi çok üzdü. Biz de bu işin peşine düştük, gerekli mercilere şikayetçi olduk. Duyarlı vatandaşlardan ve motor sürücüsünü tanıyanların bize ulaşmasını rica ediyoruz. Özellikle motorculardan bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz." Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        "PLAKASIZ BİR MOTOSİKLET ÇARPMIŞTI"

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zanlının yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "19 Mayıs 2024 tarihinde, saat 12.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçidinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa plakası olmayan bir motosiklet çarparak kaçmıştı.

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        "120 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ"

        Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın gerçekleştiği yerden itibaren 7 km boyunca güzergahta bulunan 120 adet güvenlik kamera görüntüsü incelendi.

        "YÜZLERİ TESPİT EDİLDİ"

        Yapılan çalışmalar sonucu şahısların yüzleri görünecek şekilde kamera görüntüsü elde edildi. Motoru kullanan şahsın 21 yaşındaki F.S., motorun arkasında oturan şahsın ise 23 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edildi.

        "ŞÜPHELİ YAKALANDI"

        Şüpheli F.S. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalandı. Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Suç işleyenler, toplum vicdanını yaralayan hal ve davranış içinde bulunanları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız."

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