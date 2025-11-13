Habertürk
        Haberler Gündem İçişleri Bakanlığından 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

        Bakanlıktan 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

        İçişleri Bakanlığı, Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 18:41 Güncelleme: 13.11.2025 - 18:41
        Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelerde, 6 il için "sarı" meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.

        Sarı uyarı verilen illere valilikler aracılığıyla mesaj ve e-posta ile bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu geceden itibaren etkili olmaya başlayarak yarın Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenmektedir."

        Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        #HABER
        #yağmur
        #İçişleri bakanlığı
        #meteoroloji
