Mert Fırat ile İlksen Başarır arasında neler oluyor?



Herkes İdil Fırat’ın akıllara durgunluk veren kına gecesini konuşup sosyal medya kullanıcıları da Mert Fırat’a “Kaçırıldıysan üç kere burnunu kaşı, biz anlarız” mesajları gönderirken tüm bu absürtlüklerin içinde gözlerim İlksen Başarır’ı aradı.

Mert Fırat’ın sinema filmlerinin yaratıcısı, ödüllü yönetmen ve senarist Başarır aynı zamanda Mert Fırat’ın ev ve hayat arkadaşıydı. O kadar yakınlardı ki birbirlerine, sevgili oldukları konuşulurdu kulislerde.

***

Hürriyet’ten Hakan Gence 2015 yılında bu et-tırnak çiftiyle röportaj yapmış ve sevgililik mevzuunu açık açık sormuştu.

Mert Fırat, “İlksen’le her şeyiz ama sevgili değiliz” derken, Başarır “Aramızda aşktan çok daha kıymetli bir şey var” diye yanıtlamıştı soruyu. “Biz ölene kadar birbirimizin hayatında olmak istedik. İnsanlar evleniyor ama sonra boşanıyor. Ayrılıyor... Biz öyle şeyler yaşamak istemiyoruz” diye de eklemişti. Mert Fırat röportajda, bir gün biri evlendiği takdirde artık aynı evde değil ama altlı üstlü oturarak bu ilişkinin süreceğini anlatmıştı.



Pek öyle olmadı gibi...

Mert Fırat’ın kızkardeşi Nila nişanın ve kına gecesinin ‘görümce’ kontenjanından baş aktörüyken İlksen Başarır ortalarda yoktu.Tıpkı nişana gitmeyen gelin babası Önder Fırat gibi İlksen Başarır’ın da nerelerde olduğunu merak ederken haber önüme geldi.Başarır ile Mert Fırat ‘karizma sıfırlayan’ kına gecesinin hemen ertesi günü öğlen saatlerinde G Mall’da buluştu. Masada hararetli bir tartışma yaşanırken yanlarındaki bir beyefendi de orta yolu bulmaya çalışır gibiydi.Eğer bu tartışmanın konusu, altı üstlü oturacakları dairenin yeri değilse, ortada çok ciddi bir sorun var sanki…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ