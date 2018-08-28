Mert Fırat'ın nişanlısı İdil Fırat kına gecesine böyle giriş yaptı

Temmuz aydında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanan Mert Fırat ile İdil Fırat, bu akşam kına gecesi yaptı. İdil Fırat, tören alanına dört kişinin taşıdığı tahta şeklindeki 'tefour' üzerinde giriş yaptı. Geceden renkli kareler sosyal medyadan paylaşıldı