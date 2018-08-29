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ESİN ÖVET: Taht ayrı komedi ama ben en çok taht ile İdil’in çıkarken çalan şarkısına takıldım. İdil gelirken “Aşk ile yallah yallal vur defe vur zile yallah. Cihanda böyle yanıyor yansın yosmam salla. Gül memeler çağlasın” çalıyor. İlla ki Sezen Aksu şarkısı olsun diye yanlış bir seçim yapılmış. Tamam bu şarkı çalar ama çıkış şarkısı üstüne bir de taht olay oldu. İki bilinmez yan yana. Murat Yıldırım ve İmane Elbani dügününde görmüştük bu taht olayını. Ancak İmane’nin gelenekleri için uygundu fakat, kına için biraz tuhaf geldi herkese.