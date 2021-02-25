AA

Suriye'de on yıldır süren iç savaşta Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedef aldığı hastanelerde yüzlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Saldırı ve göçle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren halk, temel sağlık imkanlarına ulaşmakta zorlanıyor.

Suriye Sivil Savunması da sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı bölgede kadınlar için temel ilk yardım bilgilerinin verilmesine yönelik çalışmalara başladı.

İdlib Sivil Savunma Basın Danışmanı Firas Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de hastane ve sağlık görevlisi eksiği olduğu için hastaların sağlık merkezlerine ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi.

Halife, proje kapsamında Kadın Sivil Savunma Merkezlerinde, alanında uzman sağlık çalışanlarının ilk etapta 990 kadına eğitim vereceğini belirtti.

Halife, kadınların kampta ya da bulundukları herhangi bir yerde başlarına gelebilecek bir rahatsızlık veya kaza durumunda yapmaları gerekenlerin öğretildiğini kaydetti.

Sivil Savunma gönüllüsü Emel Hamo, "Kampanya kapsamında kadınların sağlık becerilerini geliştirmek için çok sayıda ev hanımına ilk yardım eğitimi veriyoruz." dedi.

Hamo, verdikleri eğitimle kadınların doğru şekilde ilk yardım yapabilmelerini sağlayacaklarını söyledi.

Kursiyer Ciyana el Halaf da eğitimler sayesinde çok değerli bilgiler öğrendiğini ifade etti.

El Halaf, "Kursta travmayla, kazalarla bayılmış bir şeker hastasına, yüksek veya düşük tansiyon hastasına nasıl müdahale edileceğini öğrendik." dedi.

Zaman zaman evde de kazalara maruz kaldıklarını ve o durumdayken nasıl hareket edeceklerini bilmediklerini ifade eden el Halaf, "Çözüm basit ama yeterli ilk yardım bilgimiz yok. Değerli bilgi içeren bu tür kursların devam etmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.