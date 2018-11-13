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Akşam saatlerinde AVM'ye gelen ikili, meydan katında bulunan bir restoranda yemek yedi. Yemek sonrasında sinemaya gideceklerini söyleyen İdo, "çok özür dilerim, filme biraz geç kaldık o yüzden bu seferlik kusura bakmayın." diyerek soruları yanıtsız bıraktı. Ayrıca İdo ve Yasemin Şefkatli'nin uyumlu giyim tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.