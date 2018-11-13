İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ayrılığın ardından ilk kez görüntülendi

13.11.2018 - 10:27 | Güncelleme:

Bir süre ayrı kaldıktan sonra yeniden bir araya gelen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli barıştıktan sonra ilk kez birlikte objektiflere yansıdı

  • 1 İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ayrılığın ardından ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Kısa bir ayrılık sonrası tekrar barışan İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli, barışma sonrası el ele ilk kez bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

  • 2 İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ayrılığın ardından ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Akşam saatlerinde AVM'ye gelen ikili, meydan katında bulunan bir restoranda yemek yedi. Yemek sonrasında sinemaya gideceklerini söyleyen İdo, "çok özür dilerim, filme biraz geç kaldık o yüzden bu seferlik kusura bakmayın." diyerek soruları yanıtsız bıraktı. Ayrıca İdo ve Yasemin Şefkatli'nin uyumlu giyim tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.

  • 3 İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ayrılığın ardından ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 5 İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ayrılığın ardından ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 23 İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ayrılığın ardından ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 24 İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ayrılığın ardından ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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