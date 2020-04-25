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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

DOMATES ÇORBASI MALZEMELER

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

6 adet büyük boy domates

1 yemek kaşığı tereyağı

6 su bardağı sıcak tavuk ya da et suyu (Dilerseniz sadece sıcak su da kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı domates salçası

DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tereyağını bir tavada eritin. İçerisine doğranmış kuru soğanı ilave edin. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri rendeleyin ve tencerede 2-3 dakika kavurun. Rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Üzerine sıcak et ya da tavuk suyunu ilave edin. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

PERDE PİLAVI İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

3 adet tavuk budu

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı çiğ badem

Tuz, karabiber, yenibahar

HAMURU İÇİN

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

2.5 - 3 su bardağı un

PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Perde pilavı yapmak için fes şeklinde bakır bir tencereniz olması gerekiyor. Ancak yoksa derinliği olan geniş bir borcamda da hazırlayabilirsiniz. Siirt'e özgü bu lezzet için öncelikle tavuk butlarını haşlayın ve didikleyin. Suyunu kesinlikle atmayın çünkü pilav yapımında kullanacağız. Ardından pilavı pişirmeye koyulun. Pilav tenceresine tereyağını ve dolmalık fıstıkları ilave edin. Biraz kavurduktan sonra suda bekleyen pirinçleri içerisine ekleyin. Kuş üzümü, tavuk parçaları ve baharatlardan sonra 1.5 litre suyu tencereye koyun ve pirinç pilavını hazırlayın. Pilavın biraz diri olmasına dikkat edin. Bademleri sıcak suda bekleyerek kabuklarından ayırın. Pilav dinlenirken hamuru hazırlamaya koyulun. Hamur malzemelerini bir kaba ekleyip iyice yoğurduktan sonra 20 dakika dinlendirin. Soğuk tereyağıyla yağladığınız pişirme kabına bademleri yapıştırın. Merdaneyle açtığınız hamuru tencereye ya da borcama taşacak şekilde yerleştirin. İçerisine pilavı koyun ve taşan hamurla pilavın üzerini örtün. 180 derece ısıtılmış fırında 45 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

MOZAİK PASTA İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo bebe bisküvisi ya da petibör bisküvi

1.5 su bardağı süt

5 yemek kaşığı kakao

6 yemek kaşığı toz şeker

5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Dileseniz bir paket eritilmiş bitter çikolata

MOZAİK PASTA NASIL YAPILIR?

Mozaik pasta evde bulunan malzemelerle hazırlanabilecek çok kolay bir tatlı... Çay ve kahvenin yayına muhteşem giden pastayı hazırlamak da oldukça basit. Öncelikle eritilmiş tereyağının üzerine, şeker, kakao, varsa eritilmiş bitter çikolatayı ilave edin. Şeker eriyinceye kadar karıştırın. Ardından üzerine elinizle kırdığınız bisküvileri ilave edin. Streç filmin üzerine karışımı dökün ve rulo haline getirin. Buzlukta 4-5 saat beklettikten sonra mozaik pastanız servise hazır! Afiyet olsun...