Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İftar sofralarında besin değeri düşük yiyeceklerden kaçınılmalı

AA

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez, "İftar sofralarının olabildiğince sade kurulması ve besin değeri düşük gereksiz yiyeceklerden kaçınılması uygun olur" dedi

İftar sofraları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez, ramazanda sağlıklı beslenme yöntemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ramazanda beslenme alışkanlıklarının değişimine sağlıklı şekilde ayak uydurulamadığı takdirde, bir ay boyunca gündüz saatlerinde açlık ve susuzluk, akşam ve gece saatlerinde ise şişkinlik, hazımsızlık ve uykusuzluk şikayetlerinin oluşabileceğini söyledi.

POSA İÇERİĞİ YÜKSEK BESİNLERE YÖNELİN

AA'nın haberine göre; oruç tutarken açlık ve susuzluk süresini azaltmak için sahura kalkılmasının uygun olacağını belirten Sönmez, bu sayede kalori alımını 2 öğüne yaymanın mümkün olacağını ve özellikle iftara doğru enerji düşmesine bağlı verimsizliğin de azalacağını kaydetti.

Prof. Dr. Sönmez, özellikle sahurda posalı gıdaların daha fazla tüketilmesi gerektiğini dile getirerek, "Posalı gıdaların 2 önemli yararı vardır. Birincisi, sindirim süresini uzatmasıdır ki bu sayede tokluk hissi daha uzun süre devam eder. İkinci yararı ise ramazanda sıkça görülen kabızlık şikayetlerinin önüne geçmesidir. Posa içeriği yüksek olan besinler arasında kepek veya tam buğday ekmeği, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, bakliyat, yeşil sebze ve meyveler sayılabilir" şeklinde konuştu.

"BAHARATLI BESİNLERİN FAZLA TÜKETİLMESİ SUSUZLUK HİSSİNİ ARTIRIR"

Ramazanda sindirimi zor olan yağlı besinlerden ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Sönmez, sahurda bu tür besinlerin tüketilmesinin gaz ve şişkinlik şikayetlerindeki artışa ve reflü yakınmalarına yol açacağını ifade etti.

Prof. Dr. Sönmez, fazla baharatlı besinlerin de reflü şikayetine ve sindirim sorunlarına yol açabileceğinin altını çizerek, "Baharatlı besinlerin fazla tüketilmesi susuzluk hissini arttıracaktır. Bu nedenle çok baharatlı ve tuzlu besinlerden kaçınmak uygun olacaktır. Çok yağlı, baharatlı besinler ya da kızartmalar yerine ızgarada, fırında, haşlama ya da buğulama yöntemiyle hazırlanmış besinlerin tercih edilmesi hazımsızlık şikayetlerini azaltacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"İFTAR VE SAHUR ARASINDA KÜÇÜK ATIŞTIRMALAR YAPILABİLİR"

Prof. Dr. Alper Sönmez, iftar sofralarındaki abartılı kalabalığa da değinerek, şöyle konuştu: "Masada toplanan kişilerin yiyebileceklerinin çok daha fazlasının konduğu iftar sofraları, yeme dürtüsünü arttıracak ve bu durum sindirim sorunlarına ve kilo almaya neden olacaktır. Bunu önlemek için iftar sofralarının olabildiğince sade kurulması ve besin değeri düşük olan gereksiz kalorilerden kaçınılması uygun olur. İftar sonrasında tatlı tüketmek yerine meyveyi tercih etmek çok daha doğrudur. Meyve olarak da özellikle lifli meyvelerin (elma, armut gibi) tüketilmesi çok daha sağlıklıdır.

İftardan sonra hemen uzanmak yerine yürüyüş yapmak çok önemlidir. Bu sayede besinlerin daha iyi sindirilmesi sağlanacak ve ağır bir yemek sonrası sindirim sorunlarının yaşanması önlenecektir. Yaklaşık 30 dakika süren hafif tempolu yürüyüş kendinizi çok daha zinde hissetmenize yardımcı olacaktır. İftar ve sahur arasında da küçük atıştırmalar yapılabilir. Bu atıştırmalıkların meyve ve kuru yemişlerden oluşması, ihtiyacınız olan posayı alabilmeniz için daha uygundur."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Süt çocuklarında üst solunum yolu enfeksiyonları astımı tetikliyor'
SAĞLIKSüt çocuklarında astım tehlikesi!
Yanlış egzersiz omurgayı sakatlıyor
SAĞLIKDikkat! Yanlış egzersiz omurgayı sakatlıyor
Ramazan'da kilo vermenin yolları!
SAĞLIKRamazan'da kilo vermenin yolları!
Oruç tutarken halsiz kalmamak için 7 öneri!
SAĞLIKOruç tutarken halsiz kalmamak için 7 öneri!
'7-8 çocuktan biri astım hastası'
SAĞLIK'7-8 çocuktan biri astım hastası'
Lenfoma nedir? Lenfoma'nın belirtileri nelerdir? Lenfoma nasıl tedavi edilir?
SAĞLIKLenfoma nedir? Lenfoma nasıl tedavi edilir?
Zayıflık uğruna 35 kiloya düşmüştü!
SAĞLIKZayıflık uğruna 35 kiloya düşmüştü! Şimdi ise...
Kadınlarda kısırlığa yol açan gen bulundu
SAĞLIKKadınlarda kısırlığa yol açan gen bulundu
Aşı karşıtlığı Avrupa ve ABD'de kızamıktan ölümleri artırıyor
SAĞLIKAvrupa ve ABD'de ölümler artıyor!
"2-3 yaş öncesi çocuklar teknolojiyle tanıştırılmamalı"
SAĞLIKEbeveynlere uyarı! Eğer çocuğunuz 2-3 yaşından küçükse. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X