Iğdır'da kaçak göçmenlerin Geçici Geri Gönderme Merkezinde çıkardığı taşkınlık yatıştırıldı.

Kentteki Geçici Geri Gönderme Merkezinde, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan ve Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla işlemleri yapılamayan bir grup kaçak göçmen, bayramı ülkelerinde geçirememelerini bahane ederek taşkınlık çıkardı.

Çok sayıda polis ve jandarma ekibinin sevk edildiği merkezdeki taşkınlık, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, vali yardımcıları ve ilgili kurum müdürlerinin de koordinesiyle yatıştırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin herhangi bir müdahalede bulunmadığı olayda, kaçak göçmenlerin aralarından temsilci olarak seçtikleri kişilerin talep ve şikayetleri yetkililerce dinlendi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.