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İHH ramazanda 2,5 milyondan fazla muhtaca yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl hayırseverlerin destekleriyle ramazanda 2 milyon 689 bin 656 kişiye yardım ulaştırırken, 140 binden fazla yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye etti.

İHH ramazanda 2,5 milyondan fazla muhtaca yardım ulaştırdı
AA

İHH'dan yapılan açıklamada, "Ramazan'da umut var" sloganıyla gerçekleştirilen çalışmalarda hayırseverlerin yardımlarının 56 ülkede ihtiyaç sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Türkiye'de 81 ilde 1 milyon 484 bin 969, yurt dışında ise 1 milyon 204 bin 687 kişinin yardımlardan istifade ettiği belirtilen açıklamada, "İHH ekipleri, yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çaldı, ramazan bereketini uzak iklimlere taşıdı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olundu, yetimlere bayramlık giysiler hediye edildi, kumanyalar dağıtıldı, iftariyelikler ulaştırıldı, ihtiyaç tespit edilen durumlarda yetimler için nakdi yardımlarda bulunuldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ramazanda söz konusu ülkelerde dağıtılan, içerisinde bir aylık temel gıda malzemeleri bulunan 303 bin 288 kumanya paketinden 1 milyon 518 bin 713 kişinin yararlandığı, 151 bin 673 kişiye da fitre, fidye ve zekat yardımı yapıldığı vurgulandı.

Suriye, Yemen, Somali, Sudan, Bangladeş ve Arakan gibi öncelikli kriz bölgelerinde 296 bin 234 kişiye iftariyelik, İstanbul'daki evsizlere, sağlık çalışanlarına ve kolluk kuvvetlerine de 28 bin adet ikramlık dağıtıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İHH, yetim ve mağdur çocuklar için de bir sürpriz hazırladı. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşıladı. Kıyafet yardımları, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanındaki 140 bin 209 yetim ve mağdur çocuğa ulaştı. İHH'nın 9 farklı ülkedeki 43 yetimhanesinde ise 4 bin 400 yetime 30 gün boyunca iftar ve sahur programları gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 23 bin 165 aileye gıda kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Suriye'deki mağdurlara ise 41 bin 767 adet hijyen paketi ulaştırıldı."

İsrail işgali altında abluka, ambargo ve özellikle son dönemde artan saldırılar nedeniyle zor günler yaşayan Filistinlilere de Gazze ve Batı Şeria'da yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, 58 bin 45 Filistinliye 5 bin 180 kumanya paketi, 1500 alışveriş kuponu, 20 bin 20 kişiye iftar, 925 aileye zekat ve fitre verildiği kaydedildi.

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