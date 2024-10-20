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        IKBY'de oy verme işlemi bitti

        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 18:24 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:24
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        Irak'ta oy verme işlemi bitti
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        IKBY'de yaklaşık 2 senedir ertelenen ve 2 milyon 683 bin 618 genel seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu 6. dönem milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi saat 18.00'de sona erdi.

        Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetlenen seçimlerde 368'i kadın olmak üzere 1191 aday yarıştı.

        IKBY Meclisinde, toplamda 5’i Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere ayrılan kota olmak üzere 100 sandalye bulunuyor.

        Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, IKBY genelinde seçimlere katılım oranının saat 12.00 itibarıyla yüzde 31 olduğu duyurulmuştu.

        Cuma günü yapılan 215 bin 960 güvenlik gücünün katıldığı özel oylama sürecinde yüzde 97'ye ulaşan bir katılım sağlanmıştı.

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        IKBY'nin 2018 yılındaki milletvekili seçimlerine katılım oranı ise yüzde 59, 8 olmuştu. Seçim Komisyonunun, bugünkü seçimlere katılım oranını açıklaması bekleniyor.

        Komisyon, tüm seçim sonuçlarının Bağdat’taki merkeze gönderileceğini ve genel seçimlerin tamamlanmasından 24 saat sonra seçimlerin ilk sonuçlarının açıklanacağını duyurmuştu.

        IKBY'NİN 2018 SEÇİMLERİ VE SEÇİM SİSTEMİ İLE KOTALARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

        IKBY'de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleştirilmişti.

        IKBY'de 111 sandalyeli meclis için yarışan partilerden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 7, Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin (Yekgirtu) yer aldığı Islaha Doğru Koalisyonu 5, Azadi ile Modern listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı.

        Kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.

        Irak Federal Mahkemesi, 21 Şubat'ta aldığı kararda, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölündüğünü ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğuna hükmederek meclisteki koltuk sayısının 100'e düşürüldüğünü açıklamıştı.

        Irak Yüksek Yargı Konseyi ise 21 Mayıs'ta, 100 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması kararı vermişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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