"IKBY'deki petrol Irak-Türkiye boru hattından ihraç edilecek"

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan sahalardan üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurdu.

Sudani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarihi bir anlaşmaya vardık; buna göre, Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesi'nde bulunan sahalardan üretilen ham petrolü devralacak ve Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edecek." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın Irak'taki servetin adil dağılımını, ihracat kanallarının çeşitlendirilmesini ve yatırımların teşvik edilmesini de güvence altına alacağını kaydeden Sudani, "Bu, 18 yıldır beklediğimiz bir başarı." dedi.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı dün, petrol ihracatının başlaması için yerli ve yabancı şirketlerle anlaşma imzalandığını, petrol akışının en kısa sürede başlaması için Irak Petrol Bakanlığı'nın kararının beklendiğini açıklamıştı.

*Fotoğraf: İHA, temsilidir