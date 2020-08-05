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Türkiye otomotiv pazarı, yeni normale dönüş ayı olan Haziran ayından itibaren biriken talebin de etkisiyle yüksek satış adetlerine ulaştı.

İlk 7 ayda 341 bin 469 adet sıfır araç satışı gerçekleşirken pazardaki artış geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 60.3 oldu.

2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde pazarın 213 bin adet olduğunu hatırlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Temmuz ayı satış verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmede, “Temmuz ayında ortaya çıkan 87 bin 401 adetlik pazar, yılın geri kalanı için çok önemli mesajlar barındırıyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos-Aralık döneminde 273 bin adet seviyesinde bir araç satışı gerçekleşmişti. Bugün geldiğimiz noktada, Temmuz ayı satışları da göz önüne alındığında yılın son 5 ayı için 360 ila 380 bin adet bandında sıfır kilometre araç satışı bekliyoruz. Yıl sonunda ise toplam pazarın 710 bin adet seviyelerinde kapanmasını öngörmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Yalçın, "İkinci el fiyatları anında yukarı yönlü tepki vermeye başlayacaktır. Yıl sonuna kadar ikinci el satışları katlanarak devam ederken fiyatlarda düşmeyecektir. Çünkü, otomotiv fabrikaları tüm dünyada üretime Mayıs ayında başladı ve kademeli olarak üretim yapıyorlar. Bu yüzden, Eylül ayından itibaren yeni satışa sunulacak yerli veya ithal tüm araçların kur farkı nedeniyle yüksek fiyattan satışa çıkacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda, sıfır kilometre araç fiyatları yüksek kaldıkça ikinci el fiyatı da düşmeyecektir. Cardata olarak, ikinci el fiyatlarının belli yüzdelerle her ay artacağını öngörüyoruz” dedi.