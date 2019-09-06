Girişim sermayesi fonlarından Revo Capital, girişimcilik ekosisteminin gelişimini destekleyen ve yerel girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını teşvik eden çalışmalarını “Revo Start-up Camp” etkinliğine taşıdı.

Etkinlik, Avrupa’nın önde gelen girişim hızlandırma programlarından Startup Wise Guys iş birliğiyle, 3-5 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi.

20’yi aşkın başvuru alan etkinliğe ön elemeyi geçen 8 start-up katıldı. Girişimciler “Revo Start-up Camp”in ilk iki gününde Startup Wise Guys ve Project Labs ekiplerinden sunum teknikleri, pazarlama, inovatif büyüme yöntemleri gibi alanlarda eğitimler aldı ve mentorluk seanslarına katıldı.

Yaklaşık 200 seyircinin katıldığı son günde ise Startup Wise Guys Kurucu Ortağı Cristobal Alonso, Speedinvest Ortağı Alex Zhigarev, Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, ve Stage-Co Kurucu Ortağı Patrick Bosteels gibi yatırım fonlarının temsilcileri ve start-up’ların kurucuları sunumlar gerçekleştirdi.

ESTONYA'DA HIZLANDIRMA PROGRAMINA GİDİYOR

Ele alınan konular arasında “Risk sermayesi bakış açısından uluslararası büyüme”, “Mobilde inovasyon”, “Uluslararası ölçeğe nasıl ulaşılabilir”, “Estonya’da e-oturum alma”, “12 aylık pazarlama planı hazırlama” gibi başlıklar yer aldı.

Yarışmanın birincisi seçilen Pabbler isimli girişim, 30 bin euroluk nakit yatırımın yanı sıra Startup Wise Guys’ın Estonya’daki SaaS hızlandırma programına katılma hakkı kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, Pabbler, seyahat eden kişilerin bavullarındaki boş alanların e-ticaret sitelerinin yurtdışı gönderimleri için kullanılmasını sağlayan bir pazar yeri olarak çalışıyor.

Girişimin algoritması sayesinde seyahat eden kişiler, farklı ülkelerin gümrük mevzuatlarını dikkate alarak e-ticaret gönderimleriyle eşleştiriliyor.

TÜRKİYE'DEKİNİ YURTDIŞINA, YURTDIŞINDAKİNİ TÜRKİYE'YE TAŞIYACAK

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, "2013 yılında 66 milyon dolarlık fon ile kurulan Revo Capital, yılsonuna kadar 90 milyon euroluk ikinci fonun toplanması aşamasında bulunuyor. Yeni fonda hedefimiz bir yandan Türkiye’deki girişimleri yurtdışına taşırken diğer yandan bölgedeki başarılı girişimleri Türkiye pazarına getirmek" ifadesini kullandı.

Türkiye’yi start-up dünyasında bölgenin merkezi haline getirmek istediklerini kaydeden Bayrakdar, "Bu kapsamda şubat ayında girişimcileri yabancı yatırımcılarla buluşturduğumuz ‘Global Büyüme İçin Köprüler Kurmak’ etkinliğini gerçekleştirmiştik. Şimdi de ‘Revo Start-up Camp’ ile bu hedefe yönelik adımlar atmayı sürdürüyoruz" dedi.