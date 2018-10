İkizler Memocan dizisinin başlamasına kısa süre kala dizi ile ilgili "İkizler Memocan ne zaman? "İkizler Memocan saat kaçta?" "İkizler Memocan oyuncuları kimler?" soruları cevabını aramaya başladı. Peki; İkizler Memocan ne zaman, saat kaçta ve oyuncuları kimler?" İşte İkizler Memocan dizisi ile ilgili merak edilen soruların cevabı...

İKİZLER MEMOCAN OYUNCULARI

İkizler Memocan dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:

Nehir Erdoğan (Melek Caneri), Özgürcan Çevik (Çilingir Osman), Emir Berke Zincidi (Memo Caneri, Can Alkanlar), Tuğba Çınar (Yaren Kepez), Reyhan Sadıkoğlu (Dilek), Burak Hakkı (Onur Alkanlar), Nihan Okutucu (Sibel), Mazlum Kiper (Mümtaz), Buket Dereoğlu (Matmazel), Feyha Çelik (Nursine Nine), Yaren Ada Can (Çiğdem), Rüzgar Diricanlı (Musti), Ergin Torun (Selami), İlke Korkmaz (Bedir), Sinem Ergin (Aşçı), Barış Taşkın (Uşak Altan), Cengiz Gezgin (Suat), Emre Yılmaz (Fuat), Atilla Saral (Mahmut)

İKİZLER MEMOCAN MELEK KİMDİR? NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

İkizler Memocan Melek kimdir? yani Nehir Erdoğan kimdir? İşte cevabı:

1980 yılında dünyaya gelen Nehir Erdoğan, İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümüne girdi ve burayı bitirdi. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü okudu. Erdoğan kısa bir süre için ABD'de yaşamış, daha sonra Yabancı Damat dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştür. Bugüne kadar çeşitli televizyon kanallarında oyunculuk ve sunuculuk yapmış; filmlerde rol almıştır.

İKİZLER MEMOCAN ÇİLİNGİR OSMAN KİMDİR? ÖZGÜRCAN ÇEVİK KİMDİR?

İkizler Memocan Çilingir Osman kimdir? yani Özgürcan Çevik kimdir? İşte cevabı:

Özgürcan Çevik 24 Ekim 1983 tarihinde Ankara'da doğan Özgürcan Çevik, 1989 yılında başladığı Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'ndan 1994 yılında mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında Ankara Çayyolundaki M.E.V. Özel Köksal Toptan Lisesi'nin orta kısmında okuyup mezun oldu. 1998-2001 yılları arası Ayrancı Lisesi'nde okudu.

2001 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Turizm-Otel İşletmeciliği'nden 2004 yılında mezun oldu. Ardından 2004-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Tiyatro-Oyunculuk bölümünü bitirdi.

İKİZLER MEMOCAN MEMO KİMDİR? EMİR BERKE ZİNCİDİ KİMDİR?

İkizler Memocan Memo kimdir? yani Emir Berke Zincidi kimdir? İşte cevabı:

Emir Berke Zincidi 2005 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası bir model olan Zincidi iki yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılmış ve pek çok reklam filminde oynadıktan sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için iki yüz çocuk arasından seçilerek dizide Osman Akarsu karakterini canlandırmıştır. Dizide iki oyuncu koçu tarafından rolüne hazırlanan Zincidi pedagog eşliğinde çekimlere katılmıştır.



2012'nin Eylül ayında yayınlanmaya başlanan dizinin üçüncü sezonunda Osman karakterinin on yıl sonraki hali canlandırılmıştır ve Emir Berke Zincidi'nin yerini Gün Koper almıştır. Bu rol ile "Ayakligazete.com 2010 Yılı Televizyon Yıldızları" ödül töreninde "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü aldı. 2014'ten itibaren Küçük Ağa dizisinde Mehmetcan (Küçük Ağa) karakterini canlandırdı. Aynı zamanda Disney Channel isimli çocuk-gençlik kanalında da bir yarışmanın özel bölümünde yer almıştır. 2015 yılının Şubat ayından itibaren Garanti Bankası'nın Bonus reklamlarında yer almıştır. Aynı yıl Erler Film yapımı Bir Deniz Hikayesi dizisinde rol aldı.

Tuğba Çınar 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Ankara Çankaya Reha Alemdar Oğlu lisesi mezunudur. İnternet videoları ile feomen olmuştur. Çınar 2017 yılında özel bir firmanın reklam yüzü de olmuştur.

İKİZLER MEMOCAN NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

İkizler Memocan Kanal D'de Cumartesi günleri saat 20.00'de ekrana gelmektedir. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu, yönetmeni ise Erol Özlevi'dir...

