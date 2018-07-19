Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, yasa dışı bahisle mücadele çalışmaları kapsamında çok önemli bir adım attı. Teşkilat, TBMM sunulan yasa değişikliği sayesinde dağıtılan ikramiye oranını brüt yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkartıyor. Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan yetkililer şu açıklamayı yaptılar:



"Yasa dışı bahis kanunsuzluğa dayalı bir oyun olup, sonuçları bakımından ülke markasına ve ekonomisine ciddi zararları bulunmaktadır. Kanunlara aykırı bahis organizasyonlarının faaliyetleri neticesinde elde edilen gelirler, terörün finansmanında kullanılmaktadır. Bu bağlamda, “yasa dışı bahis/terör” bağının ülkemize zararı her şeyin ötesindedir.

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