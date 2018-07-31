İKV'nin yeni yönetim kurulunda Zeytinoğlu'nun yanı sıra Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Zeynep Bodur Okyay, Atilla Menevşe, Yavuz Canevi, Dr. Zeynel Abidin Erdem, Sedat Zincirkıran, Ali Sami Aydın, Nevzat Seyok, Levent Taş, Mehmet Kaya, Ömer Gülsoy, Süleyman Uyar, Yavuz Altun, Işınsu Kestelli, Simone Kaslowski ve İsmail Gülle yer aldı. Vakfın denetleme kurulu üyeleri ise Hasan Hüseyin Coşkun ve Musfata İçöz oldu.
Ayhan Zeytinoğlu, Genel Kurul'da seçimlerin gerçekleştirilmesinin ardından yaptığı konuşmada, tüm delegelere teşekkür etti.
Son dönemde bozulan Türkiye-AB ilişkilerinin normalleşme yolunda olmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Zeytinoğlu, özellikle vize serbestliği ile gümrük birliği güncellenmesinin ilişkilerin yeniden canlanmasını sağlayabileceğini ifade etti.
Zeytinoğlu, ilişkilerdeki iyileşmenin esas amacının, tam üyeliğin gerçekleşmesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Günümüzde AB'de Türkiye'nin üyeliğine yönelik azımsanamayacak bir karşıtlık olsa da algılar ve kararların hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Uluslararası koşullarda son derece hızlı ve çarpıcı değişimlerin yaşandığı dünyamızda Türkiye'nin AB üyeliği de orta vadede mümkün olabilir. Tabi gerekli koşulların sağlanması ve siyasi iradenin de oluşması şartıyla... Bu noktada sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri olarak bizlere düşen, AB'yi ve dünyayı yakından izleyerek, gelişmelerin ülkemiz üzerindeki etkilerini incelemek ve AB norm ve standartlarına erişmek için katkıda bulunmak olmalıdır.
Başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere değerli mütevelli kurumlarımız ve destekçilerimizin katkılarıyla Türkiye'nin AB uzmanı olarak ülkemizin kalkınması, demokratikleşmesi ve küresel sisteme entegrasyonu açısından son derece önemli olan AB ile ilişkiler ve küresel gelişmeler konularında çalışmaya devam etmeyi ve bizden beklenenlerin ötesinde fayda sağlamayı hedefliyoruz."
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