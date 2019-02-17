İlayda Aydın'dan Hadise'ye 'kürk' çıkışı!

Giriş: 17.02.2019 - 10:23 | Güncelleme:  

'Kalk Gidelim’ dizisinin Badegül'ü İlayda Aydın, örnek davranışıyla takdir topladı. Yağmurlu güne aldırış etmeden Etiler'deki evinin önünde köpeklere mama verirken görüntülenen Aydın, Hadise'nin 48 bin TL'lik kürküyle ilgili sorulara ise ateş püskürdü

  • 1İlayda Aydın'dan Hadise'ye 'kürk' çıkışı: İkiyüzlüler! - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu İlayda Aydın, evinin önünde köpeklere mama verirken görüntülendi. Köpekleri seven güzel oyuncu, gazetecileri farkedince şaşkınlığını gizleyemedi. Aydın, "Nereden geldiniz siz?" diyerek yaşadığı şoku dile getirdi. 

  • 2İlayda Aydın'dan Hadise'ye 'kürk' çıkışı: İkiyüzlüler! - Magazin haberleri
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    "İKİYÜZLÜLER, NEFRET EDİYORUM!"

    Hadise'nin 48 bin TL'lik tavşan kürkü sorulan İlayda Aydın, deyim yerindeyse çileden çıktı. Aydın, "İkiyüzlüler, konu prim yapmaya gelince en iyi hayvansever onlar ama kürk giymeden de geri kalmıyorlar. Kürkler, canlı hayvanların derisini yüzerek yapılıyor. Giyen herkesten nefret ediyorum" dedi.

  • 3İlayda Aydın'dan Hadise'ye 'kürk' çıkışı: İkiyüzlüler! - Magazin haberleri
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    Hadise, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bu paylaşımı yapmıştı...

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  • 27İlayda Aydın'dan Hadise'ye 'kürk' çıkışı: İkiyüzlüler! - Magazin haberleri
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  • 31İlayda Aydın'dan Hadise'ye 'kürk' çıkışı: İkiyüzlüler! - Magazin haberleri
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  • 32İlayda Aydın'dan Hadise'ye 'kürk' çıkışı: İkiyüzlüler! - Magazin haberleri
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  • 33İlayda Aydın'dan Hadise'ye 'kürk' çıkışı: İkiyüzlüler! - Magazin haberleri
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  • 34İlayda Aydın'dan Hadise'ye 'kürk' çıkışı: İkiyüzlüler! - Magazin haberleri
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