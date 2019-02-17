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"İKİYÜZLÜLER, NEFRET EDİYORUM!"

Hadise'nin 48 bin TL'lik tavşan kürkü sorulan İlayda Aydın, deyim yerindeyse çileden çıktı. Aydın, "İkiyüzlüler, konu prim yapmaya gelince en iyi hayvansever onlar ama kürk giymeden de geri kalmıyorlar. Kürkler, canlı hayvanların derisini yüzerek yapılıyor. Giyen herkesten nefret ediyorum" dedi.