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İlayda Şeker kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında, nereli? İşte Survivor İlayda biyografisi

Survivor İlayda kimdir? Tabi Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı İlayda Şeker'den bahsediyoruz. Diğer yarışmacılar gibi İlayda da en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki İlayda Şeker kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında, nereli? İşte Survivor İlayda hakkında tüm merak edilenler...

İlayda Şeker kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında, nereli? İşte Survivor İlayda biyografisi

İlayda Şeker kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 yarışmacıları arasında İlayda Şeker en çok merak edilip araştırılan isimler arasında yer alıyor. Merak edenler için Survivor 2021'in sevilen yarışmacısı İlayda ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, Survivor İlayda ile ilgili tüm merak edilenler...

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı. İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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