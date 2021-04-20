AA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1914'te Kudüs halkının talebi üzerine gündeme gelen ve daha sonra güzergahı İskenderiye'ye kadar uzatılan hava seyahati, "İstanbul-Kudüs-İskenderiye Hava Seyahati (8 Şubat-15 Mayıs 1914)" ismiyle kitaplaştırıldı.

Kitap hakkında zengin görsel içerikle "www.havaseyahati.com" adlı internet sitesi de hazırlandı.

1914'te gerçekleştirilen İstanbul-Kudüs-İskenderiye hava seyahatinin anlatıldığı kitapta, havacılık tarihine ışık tutulurken Türk pilotlarının unutulmaz kahramanlıklarına belgeleriyle yer verildi.

Kitap, Türk milletinin havacılığa verdiği önemi ve ilk havacılık şehitleri Fethi, Nuri ve Sadık Beylerin hikayesini anlatırken Türk havacılık tarihini de en ince detaylarıyla genç nesillere ulaştırıyor.

"www.havaseyahati.com" internet sitesinde de içerik e-kitap olarak okunabiliyor ya da sesli kitap seçeneğiyle dinlenebiliyor.

- "Halkın özgüveni ve morali açısından da büyük önem arz etti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitaba yazdığı takdim yazısında, 20. yüzyılın başında havacılıkla tanışan Türk tayyarecilerinin bütün teknik sıkıntılara rağmen ortaya koydukları cesaret ve sahip oldukları vatan aşkının Türk milletini yeni ufuklarla tanıştırdığını belirtti.

1914'te Kudüs halkının talebi üzerine gündeme gelen ve daha sonra güzergahı İskenderiye'ye kadar uzatılan hava seyahatinin de bu çerçevede hayata geçtiğini ifade eden Erdoğan, söz konusu hava seyahatinin Osmanlı İmparatorluğu ve halkı açısından başka anlamlar da taşıdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilhassa Balkan Harbi'nin kötü anılarının zihinlerde taze olduğu bu dönemde, Türk havacılığının gösterdiği gelişmenin halkın özgüveni ve morali açısından da büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Bu eser ile birlikte havacılık tarihine ışık tutmaya çalışılırken Türk havacılığının ilk şehitlerinin aziz hatırasının yaşatıldığını ve seyahatin Türk basınının perspektifinden çok boyutlu bir bakış açısıyla sunulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, itinalı ve titiz bir araştırma neticesinde ortaya çıkan çalışmanın faydalı olması ve benzer eserlerin verilebilmesi için bir öncü olması dileklerini ifade etti.

- "Köklü havacılık tarihi, emsali görülmemiş kahramanlıklar ihtiva ediyor"

Kitabın giriş bölümünü kaleme alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da Türklerin 1000'li yılların başında İmam Cevheri'den, 17. yüzyılda Hezarfen Ahmet Çelebi'ye, Tayyareci Fethi Bey'den şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'e kadar uzanan köklü havacılık tarihinin emsali görülmemiş kahramanlıklar ihtiva ettiğine dikkati çekti.

Altun, "Türk havacılığının tarihsel gelişimine bakıldığında, kaydedilen başarıların günümüzü şekillendirmede etkili olduğunu ve milletin cesur fertlerinin her alanda gösterdikleri fedakarlık ve yüksek gayretle isimlerini tarihe yazdırdıkları gibi havacılık tarihinde de unutulmayacak örnek başarılar elde ettiğini" belirtti.

Sosyal medya hesabından kitabın tanıtım videosunu paylaşan Altun, "Bu vesileyle, havacılık tarihimize unutulmaz kahramanlıklar bırakan aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum." dedi.