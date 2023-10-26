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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İlk kez konut alanlara düşük faizli kredi detayları - Son dakika ekonomi haberleri - İş-Yaşam Haberleri

        İlk kez konut alanlara ucuz kredi

        Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı'nda enflasyonla mücadele için kredi taksitlerine ilave tedbirler alınacağı belirtildi. İlk kez konut alanlar uygun koşullu kredi ile desteklenirken, belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kısıtlayıcı uygulamalara gidilecek

        Ahmet Kıvanç
        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 26.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:59
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        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
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        Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, Orta Vadeli Program’da belirlenen temel ekonomik büyüklükler ve hedeflere yönelik ayrıntılara yer verildi.

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        Buna göre, 2022 yılında 10 bin 659 dolar olan kişi başına milli gelirin bu yıl 12 bin 415 dolara, gelecek yıl da 12 bin 875 dolara yükselmesi bekleniyor. Kişi başına milli gelir 2013 yılında 12 bin 582 dolar seviyesinde bulunuyordu.

        KREDİ KARTI TAKSİTLERİNE SINIR

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        Merkez Bankası enflasyon hedefi doğrultusunda tüm politika araçlarını etkin biçimde kullanırken, maliye ve gelirler politikalarının para politikası ile eşgüdümü sağlanacak.

        Enflasyon beklentilerini çıpalamayı teminen temel para politikası araçları miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi uygulamasını da içerecek şekilde bütünsel bir anlayışla uygulanacak.

        Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri başta olmak üzere enflasyonu düşürmeye yönelik politikaları destekleyici olarak alınan mevcut kararların etkileri analiz edilecek, gerek görülmesi durumunda ilave tedbirler alınacak.

        İLK KEZ KONUT ALANLARA UYGUN KREDİ

        Kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

        Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.

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        İlk kez konut edinimini destekleyici, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında konut edinimini kolaylaştırıcı uygulamalara yönelik çalışmalar yapılacak.

        ÇOK KONUT ALIMINA TEDBİR

        Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak.

        Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak.

        OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TES’E DÖNÜŞECEK

        Otomatik katılım sisteminin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. Bu amaçla yurt dışı iyi uygulamalar incelenerek Türkiye’ye özgü tamamlayıcı emeklilik sistemi modeli oluşturulacak.

        25 yaş altı üniversite öğrencilerinin bireysel emeklilik sistemine katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek.

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