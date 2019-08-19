İlker Ayrık ikinci kez yönetmen

İlker Ayrık, kariyerinde ikinci kez yönetmenlik yapacak.
'Müstakbel Aile'...
2015'te 1.014.627 kişinin izlediği 'Yapışık Kardeşler' ile yönetmenlik kariyerine başlayan İlker Ayrık, yeni filmi 'Müstakbel Aile'nin çekim öncesi hazırlıklarını tamamladı.
İlker Ayrık'ın kendisinin de başrolünde yer alacağı film beyazperdeye kayınpeder - damat ilişkisini yansıtacak.
Bir damadın düğün öncesinde kendisini kayınpederine sevdirmek için yaptıklarından yola çıkılarak senaryolaştırılan 'Müstakbel Aile', gösterime 14 Şubat 202'de girecek.
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