Illichivets Mariupol - Desna karşılaşma önü

Ukrayna Premier Lig heyecanı devam ediyor. Illichivets Mariupol, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Desna takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Illichivets Mariupol son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Desna, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 533. İddaa'da Illichivets Mariupol kazanır 1.85, berabere biter 2.80, Desna kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Illichivets Mariupol son haftadaki Desna müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Desna, Illichivets Mariupol karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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