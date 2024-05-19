Fenerbahçe'den derbi paylaşımı: Hababam Güm Güm Güm!
Galatasaray'ı derbide 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son maça taşıyan Fenerbahçe, maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakibine göndermede bulundu. Sarı-lacivertlilerin, 'Hababam Güm Güm Güm' başlığıyla yaptığı paylaşım gündem oldu.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı yaklaşık 75 dakika 10 kişi oynadığı maçta 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, maç sonu flaş bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın maç öncesi yaptığı 'Hababam Sınıfı: Sınıfta Kaldı' temalı koreografiye karşılaşma sornası sosyal medyadan yanıt veren sarı-lacivertliler, "Hababam Güm Güm Güm" paylaşımı yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar da maç sonunda tribünlerde sürekli olarak 'Hababam Güm Güm Güm' tezahüratında bulundu.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:
X HESABININ KAPAK FOTOĞRAFI DEĞİŞTİ!
Fenerbahçe Kulübü, maç sonu paylaşımının yanı sıra X hesabının kapak fotoğrafını da güncelledi. Hababam Sınıfı dizisinin karakterlerinin yer aldığı kapak fotoğrafında maçın skoru olan '0-1' yazması da dikkat çekti.
Öte yandan maçın ardından Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından derbi ile ilgili paylaşımla devam etti.
İşte yapılan paylaşımlar: