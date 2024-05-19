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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi sevinci! İşte RAMS Park'ta o anlar - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi sevinci! İşte RAMS Park'ta o anlar

        Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından RAMS Park'ta büyük sevinç yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 21:56 Güncelleme: 19.05.2024 - 21:56
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        Fenerbahçe, Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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        Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

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        Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 96 yaparak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Sarı-lacivertliler şampiyonluk şansını son haftaya taşırken son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadılar.

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        Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet tribünlere gitti ve taraftarıyla galibiyeti kutladı. Sarı lacivertli takım güvenlik güçlerinin eşliğiyle galibiyet sevincini yaşadı.

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        İşte RAMS Park'ta o anlar...

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