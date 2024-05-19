Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi sevinci! İşte RAMS Park'ta o anlar
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından RAMS Park'ta büyük sevinç yaşadı
Fenerbahçe, Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 96 yaparak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Sarı-lacivertliler şampiyonluk şansını son haftaya taşırken son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadılar.
Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet tribünlere gitti ve taraftarıyla galibiyeti kutladı. Sarı lacivertli takım güvenlik güçlerinin eşliğiyle galibiyet sevincini yaşadı.
İşte RAMS Park'ta o anlar...