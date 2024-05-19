Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk: Bu sezon ligde derbi kaybetmedi!
Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, 15 yıl sonra bir sezonda derbilerde en fazla puan topladığı sezonu tekrarladı ve bu sezon ligde hiç derbi maçı kaybetmedi. Ayrıca Sarı-Lacivertlilerin ligdeki yenilmezlik serisi de 26 maça çıktı
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon derbilerde galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe bu sezon ise ligde ezeli rakiplerine kaybetmezken, TFF Süper Kupa maçında ise sahadan çekildi ve hükmen 3-0 mağlup sayıldı.
Bu sezon ilk derbisine 15. haftada Dolmabahçe’de çıkan sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Kanarya, ligin 18. haftasında ise Galatasaray’ı konuk ederken müsabaka golsüz sona erdi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligin 34. haftasında bu kez Kadıköy’de kozlarını paylaştı ve ev sahibi sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. İsmail Kartal’ın öğrencileri, Süper Lig’in 37. haftasında şampiyonluk yarışında olduğu Galatasaray ile RAMS Park'ta karşılaşırken rakibini yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle oynadığı 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 10 puan topladı. Sarı-lacivertliler, bu rakama sona olarak 2008-2009 sezonunda Teknik Direktör Luis Aragones döneminde ulaşmıştı.
YENİLMEZLİK SERİSİ 26 MAÇA ÇIKTI
Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 26 maçı kaybetmedi.
Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor’u 2'şer kez, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Galatasaray'ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.