Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk: Bu sezon ligde derbi kaybetmedi!

Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor’u 2'şer kez, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Galatasaray'ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.