Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar! - Son dakika haberler

        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!

        Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı bağ evindeki patlamaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olayla ilgili Samsun'da yakalanan 2 şüpheli kentin Erbaa ilçesine getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürerken, bazı yaralılarda uzuv kaybı olduğu öğrenildi. Öte yandan piknik tüpüne bağlı el yapımı patlayıcı olduğu tahmin edilen sandığın büyük bir gürültü ile patladığı kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:02 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinin bahçesine bırakıldığı iddia edilen sandığın patlaması sonucu 5'i jandarma 7 kişinin yaralanmasına ilişkin Samsun'da yakalanan 2 şüpheli, Erbaa ilçesine getirildi.

        2

        DHA'nın haberine göre şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürerken, bazı yaralılarda uzuv kaybı olduğu öğrenildi.

        3

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet K. (63) ile oğlu Sefa Can K. (29), bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ayrıca bahçelerinde kendilerine ait olmayan bir sandık bulunduğunu belirterek, jandarmaya ihbarda bulundu.

        4

        Bölgeye jandarma ekipleri giderken, piknik tüpüne bağlı el yapımı patlayıcı olduğu tahmin edilen sandık büyük bir gürültü ile patladı.

        5

        5 YARALI TOKAT'A SEVK EDİLDİ

        Patlamada Ahmet K., Sefa Can K. ile askerler Muhammed Avcı (25), Mustafa Evkay (32), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28) ve Sezer Ertürk (28) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        6

        Yaralılar, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası 3 yaralı jandarma ile 2 sivil, Tokat'taki hastanelere sevk edildi. Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren 2 jandarmanın durumunun iyi olduğu, Tokat'a sevk edilen yaralılarda ise uzuv kaybı yaşandığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        7

        İLİŞKİ VE HUSUMET İDDİASI

        Olay ile ilgili şüpheli olduğu belirlenen İsmail G. ile Turgay Ö., gece saatlerinde Samsun'da yakalanıp, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin sorguları sürerken, Sefa Can K. ile İsmail G.'nin eşi arasında ilişki olduğu, husumet sonucu olayın yaşadığı ihtimali değerlendiriliyor. Soruşturma sürüyor.

        8
        9
        10
        11
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür"
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Silahlı saldırıya uğrayan başbakanının durumu nasıl?
        Silahlı saldırıya uğrayan başbakanının durumu nasıl?
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"