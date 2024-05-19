Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!

İLİŞKİ VE HUSUMET İDDİASI

Olay ile ilgili şüpheli olduğu belirlenen İsmail G. ile Turgay Ö., gece saatlerinde Samsun'da yakalanıp, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin sorguları sürerken, Sefa Can K. ile İsmail G.'nin eşi arasında ilişki olduğu, husumet sonucu olayın yaşadığı ihtimali değerlendiriliyor. Soruşturma sürüyor.