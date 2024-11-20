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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu'ndan kayyum açıklaması | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'ndan kayyum açıklaması

        İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Özel ile görüştü. İmamoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Kumpaslara karşı nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda çok kıymetli görüş alışverişinde bulunduk. Belediyelerin iktidarın saldırıları karşısındaki dirençli tutumlarını, milletin iradesini vesayetçilere kurban etmeme konusundaki kararlılığını anlattım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 16:07 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:09
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        İmamoğlu'ndan kayyum açıklaması
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        CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Özgür Özel ile görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

        İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Mertçe bir mücadele için ne ahlaka ne kapasiteye sahip olmadıklarını ne yazık ki bize yaşatıyorlar. Her seçimden önce avaz avaz bağırarak mertçe mücadeleye sizi davet ediyorum demiş bir kişiyim. Milletimizin bize bağladığı umutların bizden beklenen görevlerin farkındayız. Millete karşı görevlerimizi her zaman her koşulda bugünkü kardeşlik duygularımızla ve tam bir sorumluluk içerisinde el ele yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

        "MESELEYE KİŞİSEL PENCEREDEN BAKMIYORUZ"

        Çünkü biz davaya hizmet eden insanlarız. Meseleye asla kişisel pencereden bakmayacak insanlarız. Ziyaretlerimizdeki temel amacımız iktidarın giderek bir yönetim sistemine dönüşen ne yazık ki kayyum sürecine dair ortak bir tutum geliştirmek, ülkemizi milletin iradesine darbe vuran bu antidemokratik yaklaşımdan kurtarmak için bir süreç aydınlatması yapmak ve TBB çerçevesinde bu süreci tamamen bu ülkenin üzerinden kaldırabilecek bir kısım adımı TBMM üzerinden atabilmenin tarifini yapmaktır.

        "PARTİMİZ BİR ÇALIŞMA BAŞLATTI"

        Partimiz bir kanun tasarısı hazırlamak ve tüm partilerin katılımıyla ülkemizi bu kötü yükten kurtarmak üzere bir çalışma başlattı. Genel başkanımızla iktidarın izlediği kumpas politikalarını, vesayetçi düzeni, iktidarın başta ekonomi olmak üzere halkın gerçek gündemini görünmez kılan hileli adımlarının nasıl büyüdüğünü konuştuk. Kumpaslara karşı nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda çok kıymetli görüş alışverişinde bulunduk. Belediyelerin iktidarın saldırıları karşısındaki dirençli tutumlarını, milletin iradesini vesayetçilere kurban etmeme konusundaki kararlılığını anlattım."

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