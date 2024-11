İmamoğlu'ndan kayyum açıklaması

CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Özgür Özel ile görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Mertçe bir mücadele için ne ahlaka ne kapasiteye sahip olmadıklarını ne yazık ki bize yaşatıyorlar. Her seçimden önce avaz avaz bağırarak mertçe mücadeleye sizi davet ediyorum demiş bir kişiyim. Milletimizin bize bağladığı umutların bizden beklenen görevlerin farkındayız. Millete karşı görevlerimizi her zaman her koşulda bugünkü kardeşlik duygularımızla ve tam bir sorumluluk içerisinde el ele yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

"MESELEYE KİŞİSEL PENCEREDEN BAKMIYORUZ" Çünkü biz davaya hizmet eden insanlarız. Meseleye asla kişisel pencereden bakmayacak insanlarız. Ziyaretlerimizdeki temel amacımız iktidarın giderek bir yönetim sistemine dönüşen ne yazık ki kayyum sürecine dair ortak bir tutum geliştirmek, ülkemizi milletin iradesine darbe vuran bu antidemokratik yaklaşımdan kurtarmak için bir süreç aydınlatması yapmak ve TBB çerçevesinde bu süreci tamamen bu ülkenin üzerinden kaldırabilecek bir kısım adımı TBMM üzerinden atabilmenin tarifini yapmaktır.