SİRKELİ SABUNLU SU İLE FIRIN CAMI PIRIL PIRIL OLACAK

Fırın kullanımında en çok kirlenen yer olan fırın camı, eğer uzun süre temizlenmezse kahverengi lekeler ile dolabilir. Bu kötü görünümü engellemek için sirkeli sabunlu su kullanabilirsiniz. Sirke ve sabun hazırsa şu işlemleri uygulamalısınız:

Karıştırma kabı içine aynı ölçülerde sirke ve su ekleyin.

Bu sıvı karışıma yine aynı ölçüde sıvı sabun ya da rendelenmiş sabun ilave edin.

Yağların kolayca çıkmasına destek olacak diğer malzemeniz karbonatı da aynı şekilde ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın.

Karıştırdığınız malzemelerden kendi temizlik deterjanınızı oluşturmuş oldunuz. Şimdi bu deterjanı sünger yardımı ile alarak fırının her yerini temizleyebilirsiniz.

Temizliği bitirdikten sonra nemli bir bezle son dokunuşu yaparak fırının daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.

Fırın tellerini temizlemek için de bulaşık süngeri kullanarak bu karışımdan faydalanabilirsiniz.