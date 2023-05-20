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Temizlik yapanların korkulu rüyası: Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerden çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemleri

Temizlik yaparken çamaşır suyu kullanmadan içi rahat etmeyenlerden misiniz? O halde birçok kez çamaşır suyu lekesiyle karşı karşıya kalmışsınız demektir. Hijyen sağlayım derken en sevdiğiniz kıyafetleriniz ya da halılarınız fark etmeden çamaşır suyu lekesi olabilir. Peki çamaşır suyu lekelerinden kurtulmak mümkün mü? Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? İşte çok şaşıracağınız çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemleri…

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  • Temizlik yapanların korkulu rüyası: Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerden çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemleri ile bu kabusa son verin

    "Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar?" sorusuyla karşılaşıyorsanız muhtemelen temizlik bağımlılarından birisiniz demektir. Temizlik esnasında başa gelen tatsız durumların en başında gelen bu talihsizlik kıyafetlerinizi berbat etmeye yetebilir. Özellikle temizlik yapanların sıklıkla karşılaştığı ve şikayet ettiği bu durumdan sanılanın aksine kurtulmanın yolu var. Peki nasıl? Bazı yöntemlerle çamaşır suyu lekelerinden kurtulmak sanılanın aksine, birçok lekeden daha kolay. İşte çamaşır suyu lekelerinden kurtulmak için ihtiyacınız olan taktikler
  • Temizlik yapanların korkulu rüyası: Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerden çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemleri ile bu kabusa son verin

    *Çamaşır suyu lekelerinden beyaz sirke, metil alkol, Sodyum tiyosülfat gibi malzemelerle kurtulmak mümkün!
  • Temizlik yapanların korkulu rüyası: Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerden çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemleri ile bu kabusa son verin

    ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ NASIL ÇIKAR?

    Sizde çamaşır suyu lekelerinden bıkıp usanandınız mı? Eğer sıklıkla çamaşır suyunun azizliğine uğrayanlardansanız doğru adrestesiniz. Çünkü çok şaşıracağınız pratik yöntemlerle karşınızdayız. Aslında çamaşır suyu lekesini çıkarmak o kadar kolay ki hiç zorluk çekmeden tek madde kullanmak suretiyle bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik bir gecede çamaşır suyu lekesinden kurtulma şansı yakalamanız mümkün. Nasıl mı?
  • Temizlik yapanların korkulu rüyası: Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerden çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemleri ile bu kabusa son verin

    İşte yapmanız gereken birkaç şey:

    Öncelikle biraz metil alkol ve pamuk temin etmeniz gerekir.

    Metil alkol dolu olan kabın içerisine pamuğu batırın.

    Pamuğu çamaşır suyu lekesinin olduğu kısma bırakın.

    Bu şekilde bir gece bekletin.

    Ertesi gün eşya üzerindeki çamaşır lekesinin tamamen arındığını görebilirsiniz.
  • Temizlik yapanların korkulu rüyası: Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerden çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemleri ile bu kabusa son verin

    Sırasıyla aşamalı şekilde bu uygulamayı gerçekleştirmek suretiyle, çamaşır suyu lekesinden kolaylıkla kurtulmanız mümkün. Hangi eşya olursa olsun bu uygulamayı rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
  • Temizlik yapanların korkulu rüyası: Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerden çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemleri ile bu kabusa son verin

    ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNDEN KURTULMAK İÇİN YÖNTEMLER

    Beyaz sirke

    Beyaz sirke çamaşır suyu lekesinden kurtulmak için ilk başvurulacak yöntemlerden olabilir. Önce çamaşır suyu lekesinin bulaştığı kumaşı suyla durulamalısınız. Ardından bir bez parçasını beyaz sirkeye batırarak iyice nemlenmesini sağlayın. Bu bezi lekenin olduğu bölgeye uygulayın ve leke çıkana kadar işleme devam edin.

     
  • Temizlik yapanların korkulu rüyası: Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerden çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemleri ile bu kabusa son verin

    Metil alkol

    Çamaşır suyu lekeleriyle savaşırken başvurabileceğimiz bir yöntem de metil alkoldür. Ancak metil alkol kullanırken dikkatli olunması gereken bir maddedir. Kullanırken çocuklarınızdan uzak tutulması tavsiye edilir.
  • Temizlik yapanların korkulu rüyası: Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerden çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemleri ile bu kabusa son verin

    Metil alkol kullanırken şu adımları uygulayın:

    Uygulamaya geçmeden önce maske ve eldiven kullanmanız gereklidir.

    Bir kap içerisine metil alkol doldurun.

    Lekeli kıyafeti düz bir zemine serin, bir pamuk yardımıyla alkolü lekenin bulunduğu yüzeye uygulayın.

    Uyguladıktan sonra kıyafeti bir gün bekletin ve çok düşük bir derecede yıkayın.

    Kuruttuğunuzda çamaşır suyu lekesinden kurtulmuş olacaksınız.

    Ancak metil alkolü kullanırken dikkatli olun, cildinizi tahriş edebilir.
  • Temizlik yapanların korkulu rüyası: Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerden çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemleri ile bu kabusa son verin

    Sodyum tiyosülfat

    Çamaşır suyu lekelerinden kurtulmak için başvurabileceğiniz bir yöntem de sodyum tiyosülfattır. Bu ürünü internet üzerinden ya da marketlerden temin edebilirsiniz. Bir kabın içine su ekledikten sonra 2 yemek kaşığı sodyum tiyosülfat ilave edin. Lekenin bulunduğu yüzeye uygulayıp çamaşırınızı düşük ayarda yıkayın.
  • Temizlik yapanların korkulu rüyası: Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerden çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemleri ile bu kabusa son verin

    Güneş ışığı

    Çamaşır suyu lekelerini çıkarmak için denenebilecek bir yöntem de güneş ışığıdır. Çamaşır suyu lekesi olan kumaşı güneş ışığı alan bir bölgeye bırakırsanız kumaşın rengini ağartarak lekenin yok olmasını sağlayabilirsiniz. Diğer teknikler kadar tercih edilmese de sonuç alamadığınız durumlarda için deneyebilirsiniz.
  • Temizlik yapanların korkulu rüyası: Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerden çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemleri ile bu kabusa son verin

    Kumaş Boyası

    Tüm yöntemleri kullanıp sonuç alamadıysanız lekenin bulaştığı bölgenin renginde bir kumaş boyası alarak lekenin üzerine uygulayabilirsiniz. Böylece çamaşır suyunun bıraktığı izden kurtulabilirsiniz.
  • Temizlik yapanların korkulu rüyası: Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerden çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemleri ile bu kabusa son verin

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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