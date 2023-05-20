"Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar?" sorusuyla karşılaşıyorsanız muhtemelen temizlik bağımlılarından birisiniz demektir. Temizlik esnasında başa gelen tatsız durumların en başında gelen bu talihsizlik kıyafetlerinizi berbat etmeye yetebilir. Özellikle temizlik yapanların sıklıkla karşılaştığı ve şikayet ettiği bu durumdan sanılanın aksine kurtulmanın yolu var. Peki nasıl? Bazı yöntemlerle çamaşır suyu lekelerinden kurtulmak sanılanın aksine, birçok lekeden daha kolay. İşte çamaşır suyu lekelerinden kurtulmak için ihtiyacınız olan taktikler…