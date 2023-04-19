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İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar

The Guardian, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin servetlerine ve bunları nasıl edindiklerine dair yeni bir raporu daha paylaştı.

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  • İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar

    The Guardian'ın Cost of the Crown serisi, İngiliz kraliyet ailesinin mali durumu ve özel serveti ile bunları kamuoyundan gizleyen sistemi inceliyor.
  • İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar

    Buckingham Sarayı kraliyet ailesinin mali kayıtlarının "diğer bireylerde olduğu gibi gizli kalması" gerektiğini savunuyor.

    Ancak gazete Kral III. Charles'ın taç giyme töreni öncesinde bunun daha fazla inceleme yapılması gereken bir durum olduğunu belirterek yeni ayrıntıları paylaştı. İşte seriye göre kraliyete dair şu ana kadar bilinenler;
  • İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar

    Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth ve oğlu Kral III. Charles resmi görevleri için kamu fonlarından aldıkları milyonlara ek olarak, vergi ödemedikleri iki mülkten 1.2 milyar sterlinden fazla nakit ödeme aldı.

    2022 yılında Lancaster ve Cornwall dükalıklarından 21 milyon sterlin alan hükümdarlar, bu iki mülkün aslında İngiliz ulusuna ait olup olmadığı konusunda yüzyıllardır süregelen tartışmalara rağmen bu ödemeleri aldılar.
  • İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar

    Yılda yaklaşık 86 milyon sterlin kamu parası alan hükümdar, 2011 yılında David Cameron'ın başbakanlığı döneminde getirilen bir anlaşmanın şartlarına göre, teknik olarak yılda 250 milyon sterlin daha vergi mükellefi parası almak için sırada bekliyor.

    Kral bu ekstra parayı istemediğinin sinyalini verdi ancak bu anlaşma Cameron'ın kraliyet fonlarında yaptığı radikal değişikliğin olağanüstü cömertliğinin altını çiziyor.
  • İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar

    Guardian'ın köle ticareti yapan Royal African Company'deki 1000 sterlinlik hissenin eski Kral III. William'a devredildiğini gösteren bir belgeyi ortaya çıkarmasının ardından Kral Charles ilk kez kraliyetin kölelikle olan tarihi bağlarının gözden geçirilmesine destek verdiğinin sinyalini verdi.
  • İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar

    Son zamanlarda Galler Prensi ve Prensesi'nin evi olan Kensington Sarayı'nın tarihi, monarşinin kölelikle olan ilişkisiyle rahatsız edici bir şekilde iç içe geçmiş durumda.

    Araştırma, neredeyse 3 yüzyıl boyunca 12 İngiliz hükümdarının İngiltere'nin köleliğe katılımını ya desteklediğini ya da bundan kazanç sağladığını gösteriyor.
  • İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar

    Habere göre Hindistan'daki resmi dosyalar, Hindistan'dan yağmalanan paha biçilmez hazinelerin kraliyet koleksiyonuna nasıl girdiğini de detaylandırıyor.

    Bunlar arasında efsanevi bir yakut ve Prens Charles'ın en sevdiği eserlerin bulunduğu bir sergide yer alan 19 zümrüt işlemeli altın bir korse de bulunuyor.
  • İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar

    Guardian'ın raporuna göre Kral ve eski kraliçe II. Elizabeth, aralarında bir Dubai şeyhi ve Ağa Han'ın da bulunduğu önde gelen kişiler tarafından kendilerine hediye edilen atların satışından yaklaşık 2 milyon sterlin kazandı.
  • İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar

    Buckingham Sarayı kraliyet mensuplarına tek tek ne kadar ödeme yapıldığını söylemeyi reddediyor ama gazete çalışan kraliyet mensuplarının her birinin ne kadar maaş aldığını ve kamu görevlerinde kaç saat geçirdiklerini hesapladı.

    Buna göre Kraliçe Elizabeth'in tek kızı Prenses Anne, toplamda 16.6 milyon sterlin ödeme aldı. Prenses Anne, son 10 yılda 11 bin 88 etkinliğe katılarak yılda 528 ortalama ile en çok çalışan kraliyet üyesi oldu.
  • İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar

    The Guardian, kraliçenin kişisel koleksiyonunu oluşturan ve muhtemelen Kral  Charles'a miras kalan 90'dan fazla mücevheri tespit etti. Elmaslar, zümrütler, yakutlar, ametistler, akuamarinler ve inci dizilerini içeren bu mücevherler tahminlere göre en az 533 milyon sterlin değerinde.

    Windsor'ların özel mülkiyeti aralarında Dali, Monet, Freud, Chagall ve Lowry'nin tablolarının da bulunduğu yaklaşık 400 sanat eserini barındırıyor. Birçoğu kraliyet ailesine resmi hediye olarak verilmiş gibi görünüyor. Buckingham Sarayı bu tablolar hakkında yorum yapmayı reddetti.
  • İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar

    Kraliyet ailesinin lüks araçlardan oluşan bir filosu var ancak Rolls-Royce, Bentley ve Aston Martin'lerden hangilerinin özel olarak kendilerine ait olduğunu çözülemedi. Buckingham Sarayı Guardian'ın sorularını reddetti ve özel konular hakkında yorum yapmayacağını söyledi.
  • İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar

    Edinburgh'da 1.8 milyon sterlin değerindeki mülk 1953 yılında kraliyete hediye verildi.

    Mülk hükümet tarafından tutuldu ve barındırdığı iki daire onlarca yıl boyunca yardım evi olarak kullanıldı. 1996 yılında kraliçeye verildiği anlaşılan mülk şu anda kral tarafından ticari olarak kiralanmakta.

     

* Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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