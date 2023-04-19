İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar

Yılda yaklaşık 86 milyon sterlin kamu parası alan hükümdar, 2011 yılında David Cameron'ın başbakanlığı döneminde getirilen bir anlaşmanın şartlarına göre, teknik olarak yılda 250 milyon sterlin daha vergi mükellefi parası almak için sırada bekliyor.

Kral bu ekstra parayı istemediğinin sinyalini verdi ancak bu anlaşma Cameron'ın kraliyet fonlarında yaptığı radikal değişikliğin olağanüstü cömertliğinin altını çiziyor.