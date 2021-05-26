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İngiliz sigorta devi BMS Türkiye'de

Londra merkezli bağımsız sigorta ve reasürans brokeri BMS, İstanbul’da BMS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş’nin (BMS Türkiye) açılacağını duyurdu.BMS CEO’su Nick Cook, “BMS Türkiye’nin kurulması bir bütün olarak BMS adına önemli bir dönüm noktası” dedi.  

İngiliz sigorta devi geldi
HABERTURK.COM

İngiliz sigorta ve reasürans devi BMS, BMS Türkiye’nin faaliyete geçeceğini açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Servet Gürkan, Tamer Saka ve Kerim Gürkan liderliğinde faaliyete başlayacak BMS Türkiye, Grubun Londra’da bulunan Uluslararası Operasyonlar Yönetim Kurulu Başkanı Peregrine Towneley’e bağlı olacak. BMS’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Servet Gürkan, Tamer Saka ve Kerim Gürkan ile bir hissedarlık Sözleşmesi imzalandığı ve Türkiye’deki şirketin Enerji, İnşaat, Siber ve Finans sigorta branşlarının yanı sıra ihtiyaç olan diğer uzmanlık alanlarına odaklanacağı ifade edildi. BMS Türkiye ayrıca,grubun Londra’da ve diğer BMS merkezlerinde uzmanlık sigortaları ve reasürans bölümleri tarafından desteklenen ihtiyari ve trete reasürans hizmetlerini de sunacak.

'ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI'

BMS CEO’su Nick Cook,Grubun Türkiye yatırımına yönelik yaptığı açıklamada: “BMS Türkiye’nin kurulması bir bütün olarak BMS adına önemli bir dönüm noktası. Bu yatırımımız Yakın ve Orta Doğu’ya genişleme sürecimizin ilk adımı ve Bağımsız Devletler Topluluğu ve komşu ülkeler arasında bir köprü görevi üstlenecek. Hedefimiz, gerçek anlamda bölgesel bir operasyon kurarak, mevcut ve ileride edineceğimiz müşterilerimize profesyonel bir şekilde uzmanlık sigortaları ve reasürans hizmeti sunmaktır.” dedi.

'BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ'

BMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Servet Gürkan da konuya ilişkin olarak yaptığı açıklama, “BMS’nin müşteri odaklılık felsefesini, ekibin enerjisini ve azmini müşterilerimizin ve tüm Türk sigortacılık sektörünün faydasına sunmaya hazır bir ekiple birlikte yola çıkıyoruz. BMS’nin tüm bölgeye erişimini ve yayılımını artırmak için yeni ve dinamik bir operasyon inşa etmeye başlamaktan büyük heyecan duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

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