İngiliz uçak gemisinde 100 personel Covid-19'a yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Diğer İngiliz uçak gemisi "Queen Elizabeth"teki mürettebattan yaklaşık 100'ünün Covid-19 testi pozitif
ABONE OL

İngiliz uçak gemisi "Queen Elizabeth"teki yaklaşık 100 kişinin Covid-19 testi pozitif

İngiltere kraliyet donanmasının en büyük savaş gemisi HMS Queen Elizabeth'te görev yapan mürettebattan yaklaşık 100'ünün yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İngiliz uçak gemisi
İngiliz uçak gemisinde 100 personel Covid-19'a yakalandı
0:00 / 0:00
AA

BBC'de yer alan haberde, HMS Queen Elizabeth'in 26 bin deniz millik seferi kapsamında 9 gemilik bir filoyla Hint Okyanusu'nda bulunduğu bilgisine yer verildi.

HMS Queen Elizabeth'te görev yapan mürettebattan yaklaşık 100 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, filodaki diğer gemilerinin de bundan etkilendiği kaydedildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, mürettebatın tamamına Covid-19 aşısının 2 dozunun yapıldığını ve salgının yönetildiğini belirtti.

Bakanlıktan bir sözcü, filodaki mürettebata düzenli test yapıldığını ve az sayıdaki mürettebatın Covid-19 testinin pozitif çıktığını, bu durumun filonun görevinde aksamaya yol açmayacağını aktardı.

Kraliyet donanmasının amiral gemisi HMS Queen Elizabeth, dünya turu kapsamında beraberindeki 9 gemilik filoyla mayısta ülkedeki Portsmouth Limanı'ndan ayrılmıştı. Filoda yaklaşık 3 bin 700 kişilik mürettebatın görev aldığı bildirilmişti.

İngiltere'nin "en büyük ve en güçlü savaş gemisi" olarak ifade edilen HMS Queen Elizabeth 280 metre uzunluğa ve 40 savaş uçağı kapasitesine sahip. Aralık 2017'de İngiliz donanmasına teslim edilen gemi 3 milyar 900 milyon dolara mal oldu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Putin, ABD'nin İklim Temsilcisi John Kerry ile telefonda iklim değişikliğini görüştü
DÜNYA ABD ve Rusya arasında iklim değişikliği görüşmesi
SON DAKİKA: Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük ölü sayısı kaydedildi
DÜNYA Rusya'da salgının başından bu yana en yüksek can ...
Avustralya, Sidney'de karantina uzatıldı
DÜNYA Avustralya'da karantina kararı
Lego'nun tasarımına benzetilen silah: Sorumsuzca ve tehlikeli
DÜNYA Lego'dan ABD silah şirketine tepki
VAKALAR PATLADI! Son dakika: Komşuda korona alarmı - Haberler
DÜNYA Yunanistan'da vakalar 10 kat arttı: Sert tedbirler!
Gürcistan'da 4 televizyon kanalı, gazetecilerle dayanışma için ekranını kararttı
DÜNYA Gürcistan'da gazetecilerle dayanışma
Çin'de otel binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 17'ye çıktı
DÜNYA Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı
Bach: Tokyo Olimpiyatları'nın iptali opsiyon dahilinde değil
DÜNYA Tokyo Olimpiyatları'nın iptali opsiyonlar arasında ...
SON DAKİKA: Kanada'da anne ve kızına İslamofobik saldırı! - Haberler
DÜNYA Kanada'da anne ve kızına İslamofobik saldırı!
Pakistan'da patlama: 10 can kaybı, 39 yaralı
DÜNYA Pakistan'da meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını ...