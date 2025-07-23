İngiltere: 2 - İtalya: 1 | MAÇ SONUCU
Kadınlar EURO 2025 yarı finalinde İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında İtalya'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. İngilizler, Almanya-İspanya eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.
Kadınlar Euro 2025 yarı final mücadelesinde İngiltere ile İtalya karşı karşıya geldi.
İsviçre'deki Cenevre Stadı'nda oynanan mücadelenin 33. dakikasında Bonansea, İtalya'yı 1-0 öne geçirdi.
İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve İtalya soyunma odasına bu skorla önde girdi.
90+6'da Agyemang'ın golü İngiltere'ye beraberliği getirdi.
Normal süresi 1-1 biten mücadele uzatmalara gitti.
119'da İngiltere penaltı atışı kazandı. Kelly, penaltıyı kaçırsa da kaleciden dönen topu tamamlayarak takımını 2-1 öne geçirdi.
Mücadelede başka gol olmadı ve İngiltere rakibini 2-1 mağlup etti.
İngilizler finalde Almanya - İspanya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.